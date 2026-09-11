Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни

В финале «Москва слезам не верит» отношения Катерины и Гоши упираются не только в разницу характеров и взглядов на жизнь. Она руководит крупным предприятием, он работает слесарем и живёт довольно скромно. Зрители решили подсчитать, насколько серьёзной была эта разница в материальном плане, если перевести жизнь героев в советские рубли.

Катерина

Во второй части фильма Катерина уже занимает руководящую должность. У неё просторная квартира, хорошая по тем временам мебель, автомобиль «Жигули» и ухоженный гардероб. Сама героиня говорит, что стала директором совсем недавно, однако её уровень жизни показывает: к этому моменту она уже успела добиться многого.

В конце 1970-х руководитель предприятия мог получать порядка 500–700 рублей в месяц, а вместе с премиями сумма в отдельных случаях приближалась к 1000 рублей.

Гоша

У Гоши совсем другая история. Он квалифицированный рабочий, занимается техническими разработками и даже имеет отношение к изобретательству. Но его бытовые условия далеки от уровня Катерины: коммунальная квартира, небольшая комната, книги, проигрыватель и практически никакой дорогой техники.

Заработок квалифицированного слесаря в те годы мог находиться примерно в диапазоне 200–400 рублей. Даже если учитывать возможные доплаты и премии, до доходов руководителя предприятия ему было далеко.

Людмила и Антонина

Подруги Катерины находятся ещё ниже по советской зарплатной шкале. Людмила работает в химчистке, Антонина — на стройке. Их доходы могли составлять примерно 120–250 рублей в месяц в зависимости от должности, условий работы и надбавок.

Такой заработок позволял нормально жить, но накопить на автомобиль, просторную квартиру и дорогую обстановку было значительно сложнее.

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