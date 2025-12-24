Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже

Для целого поколения Новый год ассоциировался не только с ёлкой и оливье. Праздничная программа телепередач была таким же атрибутом праздника, как бой курантов. Зрители с замиранием сердца изучали программу передач, выискивая заветные названия.

Новогодние каникулы были синонимом неограниченного времени у телевизора и целого парада сказок, комедий и приключений, которые казались тогда главными фильмами года. Давайте вспомним, какие картины мы ждали на Новый год, когда были детьми.

«Морозко»

Добрая Настенька жила с мачехой, которая заставляла её работать без отдыха. В конце концов злая женщина решила избавиться от падчерицы и отправила её замерзать в зимний лес.

В этих же снежных чащах жил необычный медведь. На самом деле это был местный хвастун Иван, которого колдун превратил в зверя за его пустую бахвальство.

Юноша влюбился в Настеньку с первого взгляда. Но чтобы быть вместе, им предстоит пройти через множество трудностей.

Помощь приходит откуда не ждали. На их пути появляется волшебный хозяин зимы — дедушка Морозко, который становится их защитником и проводником в этой сказочной истории.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

Школьники Витя и Маша — полные противоположности. Витя верит только в технику и науку, а его подруга Маша — настоящая мечтательница, которая ждёт чудес.

Однажды, наряжая ёлку, они узнают от самого Деда Мороза тревожную новость: Снегурочку похитил злой Кащей, чтобы устроить праздник для своей нечисти.

Не раздумывая, ребята отправляются в сказочный мир на выручку. Дед Мороз даёт им три простых, но важных совета: держаться вместе, не сдаваться и самим помогать другим, ни у кого не прося помощи.

Их путь полон опасностей — Кащей насылает на них своих слуг: хитрого Лешего, коварную Бабу-Ягу и Дикого Кота Матвея. Но благодаря смекалке и дружбе Маше и Вите каждый раз удаётся ускользнуть от погони.

«Золушка»

Действие сказки «Золушка» разворачивается в королевстве, где живёт несчастная девушка со своим отцом-лесничим, злой мачехой и её капризными дочками. Золушка трудится без устали, а отец не в силах её защитить.

Всё меняется, когда на помощь приходит добрая крёстная-фея. С её волшебством Золушка попадает на королевский бал в карете из тыквы, в ослепительном платье и хрустальных туфельках. Там в неё влюбляется сам Принц.

Но в полночь чары рассеиваются. Роскошный наряд снова становится бедным платьем, а Золушка возвращается к своей прежней жизни. Однако Принц не сдаётся. Он начинает поиски таинственной незнакомки по единственной улике — хрустальной туфельке, которую она потеряла, убегая из дворца.

«Сирота казанская»

Настя с детства ничего не знала о своём отце. Мать лишь обмолвилась, что познакомилась с ним в пансионате «Солнечный» и что его звали Павел. После смерти матери девушка решилась на отчаянный шаг — опубликовала её старые неотправленные письма.

Неожиданно на её призыв откликнулись сразу трое мужчин по имени Павел. Под самый Новый год все трое приехали в деревню, чтобы познакомиться с возможной дочерью. Каждый из них был личностью яркой и неординарной. Настя, растерявшись, но с радостью, приняла всех троих в своём доме.

Пока нежданные гости спорили, кто из них настоящий отец, забеспокоился жених Насти. Одно дело — невеста-сирота, а совсем другое — когда у неё внезапно объявляется сразу три претендента на роль папы, каждый со своим характером и историей.

«Бедная Саша»

Вор Березкин выходит из тюрьмы прямо под Новый год. Внутри ему дали задание от криминального босса, но Березкин потерял чужие деньги. Теперь, чтобы отдать долг, он решается на ограбление.

Он проникает в квартиру девочки Саши, дочери влиятельной банкирши. Однако ловушку здесь приготовила не охрана, а сама девочка. Хитрая Саша нанимает горе-вора, но для необычной миссии — ограбить банк её собственной матери.

«Бедная Саша» на самом деле просто хочет внимания. Она мечтает, чтобы мать наконец оторвалась от бесконечной работы и заметила, что у неё есть дочь, которой очень одиноко.

