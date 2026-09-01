Какое отношение имеет Гэндальф к Железному трону в «Игре престолов»: знают только самые внимательные

Железный трон в «Игре престолов» стал одним из главных символов сериала. Его внешний вид запоминается сразу: огромная конструкция из искривлённых клинков. Но после просмотра редко кто задумывается, сколько мечей на самом деле понадобилось для его создания.

Как оказалось, история трона в книгах и на экране заметно отличается.

История в сериале

В книгах Джорджа Мартина Железный трон выглядит совсем не так, как в экранизации. Это не обычное кресло, а огромная конструкция примерно в шесть метров высотой, собранная из тысячи вражеских мечей. Королю приходится подниматься к своему месту по ступеням, а сам трон возвышается над залом почти как второй этаж.

Для сериала такую конструкцию пришлось значительно уменьшить. На экране появился трон примерно из двухсот бутафорских клинков. Причина была вполне практической: книжный вариант оказалось попросту невозможно удобно разместить в съёмочном павильоне.

Когда художники начали переносить идеи Мартина в декорации, выяснилось, что шестиметровый трон вместе с высоким сводом зала упрётся в перекрытия и оборудование под потолком.

Возникла и ещё одна проблема — съёмки диалогов. Чтобы показать сидящего на таком возвышении короля крупным планом, операторам пришлось бы постоянно использовать высокий кран или дополнительное оборудование. Даже обычная сцена разговора превратилась бы в сложную техническую постановку.

Создавать огромный тронный зал полностью с помощью компьютерной графики для первого сезона тоже было слишком дорого. Поэтому конструкцию сделали компактнее. Деревянный каркас обшили фанерой и полиуретаном, а сверху закрепили около двухсот пластиковых и резиновых мечей.

Для оформления использовали оружие из запасов студии, поэтому внимательные зрители заметили знакомые детали из других фильмов. Например, на сериальном троне можно увидеть рукоять меча Гэндальфа из «Властелина колец».

Каким был Железный трон в книгах

По замыслу Эйгона Завоевателя, трон должен был напоминать правителю о цене власти. Мечи побеждённых противников расплавили с помощью дракона и объединили в огромную конструкцию. Сидеть на ней было неудобно и даже опасно: острые клинки постоянно угрожали тому, кто занимал трон.

Некоторые правители действительно получали на нём ранения. Мейгора Жестокого однажды нашли мёртвым прямо на троне, а Эйрис II в последние годы правления постоянно травмировал себя об лезвия.

В «Доме дракона» создатели постарались приблизить внешний вид трона к книжному описанию. Делать шестиметровую конструкцию они не стали, но добавили грубые ступени и разместили вокруг основания множество мечей, чтобы вернуть символу власти более угрожающий вид.

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