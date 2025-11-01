Меню
Как будто Marvel снимал фильм о Чудо-женщине в Сибири: 3 киноляпа в «Девчатах», которые до сих пор умиляют

1 ноября 2025 22:29
Кадр из фильма «Девчата»

И даже придают культовому хиту очарование.

«Девчата» — фильм, который стареет красиво. Снег, смех, молодость, Надежда Румянцева в ватнике — всё это давно стало визуальным символом советского оптимизма. Но даже в идеально отточенной комедии Юрия Чулюкина есть крошечные изъяны — забавные, наивные и по-домашнему трогательные. Мы выбрали три киноляпа, которые не портят картину, а наоборот — делают её ещё роднее.

Тося и ящик гвоздей — эпизод о чудо-женщине

«Кислицына, принеси гвозди!» — говорит бригадир Ковригин, и миниатюрная Тося, не моргнув, поднимает ящик весом почти с себя. В реальности — около шестидесяти килограммов чистого металла.

Сцена длится секунды, но именно в ней рождается миф о сверхчеловеческой силе советской девушки. Если бы Marvel снимал в Сибири, первой супергероиней стала бы Кислицына.

Билеты, которые воскресают

Феминистское возмездие в тайге: подруги рвут купленные Ильёй билеты, чтобы сорвать его план соблазнения Тоси. Но — чудо монтажа! — в следующем кадре билеты вновь целы и при нём. Видимо, Ковригин был не только бригадиром, но и профессиональным фокусником.

Газета «Чусовской рабочий» вместо «Лесоруба»

Кадр из фильма «Девчата»

Тося скупает весь тираж газеты с портретом возлюбленного — и тут же становится жертвой путаницы. В кадре продавец вручает ей не «Лесоруб», а вполне реальный «Чусовской рабочий».

То ли героиня перепутала вывеску, то ли реквизиторы сэкономили на бутафории. Так или иначе, получился исторический коллаж — газета существует до сих пор.

«Девчата» — редкий фильм, где даже ошибки дышат жизнью. Каждый ляп здесь как штрих живой эпохи, когда кино снимали с теплом, а любовь измеряли не точностью кадра, а искренностью взгляда.

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
