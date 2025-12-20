Меню
Киноафиша Статьи «Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил

«Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил

20 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Там и история про Векну есть, хотя официально 5-ый сезон еще даже не закончился.

2025-й еще даже не закончился, а ощущение уже такое, будто сериалов было слишком много и все — важные. Издание Empire решило навести порядок и составило рейтинг лучших шоу года.

В список попали 20 сезонов, которые вышли за последние 12 месяцев и задали тон телевизионному сезону.

Кто оказался в тройке лидеров

Первое место критики отдали второму сезону «Андора». Продолжение проекта по вселенной «Звёздных войн» неожиданно стало примером того, как из второстепенного персонажа можно сделать одного из самых интересных героев всей саги. Авторы рейтинга отдельно отметили работу шоураннера Тони Гилроя и редкое для франшизы ощущение взрослого разговора.

На второй строчке оказался сериал «Переходный возраст» от Netflix — за точное и небанальное исследование подростковой психологии без снисходительности и морализаторства.

Третье место занял «Чужой: Земля» Ноа Хоули, который аккуратно перенес культовую франшизу в формат сериала и сделал ставку не на масштаб, а на тревожную атмосферу.

Топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Empire

Сериал

1

Андор (2 сезон)

2

Переходный возраст

3

Чужой: Земля

4

Киностудия

5

Мистер Скорсезе

6

Разделение (2 сезон)

7

Из многих

8

Белый лотос (3 сезон)

9

Одни из нас (2 сезон)

10

What It Feels Like for a Girl

11

Задание

12

Умираю, как хочу секса

13

Игра в кальмара (3 сезон)

14

Мебельная компания

15

Очень странные дела (5 сезон)

16

Узкая дорога на дальний север

17

Киноклуб

18

Медведь (4 сезон)

19

Тысяча ударов

20

Основание (3 сезон)

Почему этот рейтинг показательный

Список Empire ясно демонстрирует, куда движется индустрия. Даже крупные франшизы выигрывают только тогда, когда за ними стоит авторская идея, а не инерция бренда.

В 2025 году зрителю важны не громкие названия, а уверенный голос и умение рассказывать историю без лишнего шума. Редкий случай, когда с рейтингом не хочется спорить — его хочется использовать как навигатор.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3».

Екатерина Адамова
