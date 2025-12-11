Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится

Третья часть эпической саги Джеймса Кэмерона, получившая название «Аватар: Пламя и пепел», готовится к выходу на большие экраны уже в этом декабре. А на днях в Сеть просочилась информация о её бюджете, и цифра оказалась поистине космической, бьющей все мыслимые рекорды.

Бюджет «Аватара 3»

Создание третьей части саги обошлось студии более чем в 400 миллионов долларов. Учитывая феноменальные сборы предыдущих фильмов франшизы, такая сумма не кажется неожиданной — Кэмерон снова получил карт-бланш на самые амбициозные эксперименты.

Даже без учёта глобальной рекламной кампании, которая традиционно добавляет к бюджету ещё 100–150 миллионов, эта цифра сразу выводит проект в список самых дорогих в истории кино. Для сравнения, на «Мстители: Финал» в 2019 году потратили 365 миллионов, а абсолютным рекордсменом пока остаётся «Звёздные войны: Пробуждение силы» 2015 года с её 447 миллионами.

Франшиза «Аватар»

При бюджете, перешагнувшем за 400 миллионов долларов, для выхода в ноль и получения прибыли новому «Аватару» необходимо преодолеть в прокате планку в миллиард. Казалось бы, для этой франшизы такая задача — сущие пустяки: первые две части собрали в сумме более пяти миллиардов.

Однако ставки на этот раз беспрецедентно высоки. Сам Джеймс Кэмерон заявлял, что в случае провала третьей части он готов поставить точку во всей саге.

Пока что история «Аватара» — это история абсолютных рекордов. Первый фильм 2009 года до сих пор непоколебимо держит звание самого кассового в истории с 2,92 миллиардами долларов.

Сиквел «Путь воды» в 2022 году лишь подтвердил феномен, заняв твёрдое третье место с 2,32 миллиардами. Важно отметить, что и затраты на создание тех картин были заметно скромнее: 240 и 350 миллионов соответственно.

