Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится

Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится

11 декабря 2025 17:38
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Фильм потребовал невероятных вложений.

Третья часть эпической саги Джеймса Кэмерона, получившая название «Аватар: Пламя и пепел», готовится к выходу на большие экраны уже в этом декабре. А на днях в Сеть просочилась информация о её бюджете, и цифра оказалась поистине космической, бьющей все мыслимые рекорды.

Бюджет «Аватара 3»

Создание третьей части саги обошлось студии более чем в 400 миллионов долларов. Учитывая феноменальные сборы предыдущих фильмов франшизы, такая сумма не кажется неожиданной — Кэмерон снова получил карт-бланш на самые амбициозные эксперименты.

Даже без учёта глобальной рекламной кампании, которая традиционно добавляет к бюджету ещё 100–150 миллионов, эта цифра сразу выводит проект в список самых дорогих в истории кино. Для сравнения, на «Мстители: Финал» в 2019 году потратили 365 миллионов, а абсолютным рекордсменом пока остаётся «Звёздные войны: Пробуждение силы» 2015 года с её 447 миллионами.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Франшиза «Аватар»

При бюджете, перешагнувшем за 400 миллионов долларов, для выхода в ноль и получения прибыли новому «Аватару» необходимо преодолеть в прокате планку в миллиард. Казалось бы, для этой франшизы такая задача — сущие пустяки: первые две части собрали в сумме более пяти миллиардов.

Однако ставки на этот раз беспрецедентно высоки. Сам Джеймс Кэмерон заявлял, что в случае провала третьей части он готов поставить точку во всей саге.

Пока что история «Аватара» — это история абсолютных рекордов. Первый фильм 2009 года до сих пор непоколебимо держит звание самого кассового в истории с 2,92 миллиардами долларов.

Сиквел «Путь воды» в 2022 году лишь подтвердил феномен, заняв твёрдое третье место с 2,32 миллиардами. Важно отметить, что и затраты на создание тех картин были заметно скромнее: 240 и 350 миллионов соответственно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто выживет до финала франшизы.

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Читать дальше 10 декабря 2025
Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Читать дальше 10 декабря 2025
«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах «Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах Читать дальше 9 декабря 2025
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Читать дальше 8 декабря 2025
11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название 11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название Читать дальше 8 декабря 2025
Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Читать дальше 8 декабря 2025
Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Читать дальше 11 декабря 2025
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше