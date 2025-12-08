Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю

Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю

8 декабря 2025 11:21
Кадр из фильма «Аватар»

На’ви предстоит больше узнать о мире людей.

Джеймс Кэмерон никогда и не думал быстро заканчивать свою сагу «Аватар». У режиссёра в голове выстроена грандиозная стратегия, рассчитанная аж на семь фильмов, хотя официально студия пока подтверждает планы лишь на пять частей.

И если первые четыре картины будут разворачиваться в джунглях и океанах Пандоры, то к пятому фильму нас ждёт долгожданный и кардинальный поворот: действие наконец-то перенесётся на Землю.

Сюжет «Аватара 5»

Продюсер франшизы Джон Ландау некоторое время назад приоткрыл завесу над грядущим «Аватаром 5». В пятой части некоторые из на’ви впервые покинут пределы Пандоры и отправятся на Землю.

Для таких персонажей, как Нейтири, это путешествие станет переломным моментом. Они увидят человеческий мир собственными глазами и поймут, что в нём, как и в любом другом, нет чёрно-белых красок.

«Это всё для того, чтобы открыть людям глаза, открыть глаза и Нейтири на то, что происходит на Земле. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие», — подчеркнул Ландау.

Таким образом, сюжет намекает на возможное формирование неожиданного союза между людьми и на’ви перед лицом общей, ещё большей угрозы.

Кроме того, слова продюсера стали и важным спойлером: Нейтири не только доживёт до пятой части, но и, судя по всему, останется одним из ключевых персонажей всей франшизы.

Кадр из фильма «Аватар»

Джеймс Кэмерон и франшиза «Аватар»

Ранее Джеймс Кэмерон высказал своё видение будущего грандиозной франшизы. Он заявил, что в случае оглушительного успеха третьего, четвёртого и пятого фильмов, у саги может появиться шанс на продолжение в виде шестой и седьмой частей. Правда, снимать их лично он уже не планирует — к тому времени режиссёру будет около 90 лет, и он хотел бы передать камеру в руки другому постановщику, который продолжит историю в его духе.

Однако Кэмерон — еще и прагматик. Он чётко дал понять, что если триквел не оправдает ожиданий в прокате, то франшиза может быть досрочно завершена сразу после него.

В таком случае все задуманные повороты сюжета он планирует изложить на страницах книги. По какому пути пойдет история «Аватара», будет понятно уже скоро.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».

Фото: Кадр из фильма «Аватар» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах «Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах Читать дальше 9 декабря 2025
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Читать дальше 8 декабря 2025
11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название 11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название Читать дальше 8 декабря 2025
Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Читать дальше 7 декабря 2025
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение Читать дальше 5 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Читать дальше 9 декабря 2025
От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? Читать дальше 8 декабря 2025
Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше