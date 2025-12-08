Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю

Джеймс Кэмерон никогда и не думал быстро заканчивать свою сагу «Аватар». У режиссёра в голове выстроена грандиозная стратегия, рассчитанная аж на семь фильмов, хотя официально студия пока подтверждает планы лишь на пять частей.

И если первые четыре картины будут разворачиваться в джунглях и океанах Пандоры, то к пятому фильму нас ждёт долгожданный и кардинальный поворот: действие наконец-то перенесётся на Землю.

Сюжет «Аватара 5»

Продюсер франшизы Джон Ландау некоторое время назад приоткрыл завесу над грядущим «Аватаром 5». В пятой части некоторые из на’ви впервые покинут пределы Пандоры и отправятся на Землю.

Для таких персонажей, как Нейтири, это путешествие станет переломным моментом. Они увидят человеческий мир собственными глазами и поймут, что в нём, как и в любом другом, нет чёрно-белых красок.

«Это всё для того, чтобы открыть людям глаза, открыть глаза и Нейтири на то, что происходит на Земле. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие», — подчеркнул Ландау.

Таким образом, сюжет намекает на возможное формирование неожиданного союза между людьми и на’ви перед лицом общей, ещё большей угрозы.

Кроме того, слова продюсера стали и важным спойлером: Нейтири не только доживёт до пятой части, но и, судя по всему, останется одним из ключевых персонажей всей франшизы.

Джеймс Кэмерон и франшиза «Аватар»

Ранее Джеймс Кэмерон высказал своё видение будущего грандиозной франшизы. Он заявил, что в случае оглушительного успеха третьего, четвёртого и пятого фильмов, у саги может появиться шанс на продолжение в виде шестой и седьмой частей. Правда, снимать их лично он уже не планирует — к тому времени режиссёру будет около 90 лет, и он хотел бы передать камеру в руки другому постановщику, который продолжит историю в его духе.

Однако Кэмерон — еще и прагматик. Он чётко дал понять, что если триквел не оправдает ожиданий в прокате, то франшиза может быть досрочно завершена сразу после него.

В таком случае все задуманные повороты сюжета он планирует изложить на страницах книги. По какому пути пойдет история «Аватара», будет понятно уже скоро.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».