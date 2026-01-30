И «Чародеи», и даже «Сталкер»: 4 экранизации братьев Стругацких, которые и зрители, и критики считают провальными

Экранизировать Стругацких — задача со звёздочкой. Их тексты живут не столько в сюжете, сколько в подтексте, и именно на этом чаще всего кино и ломается. Формально фильмы существуют, иногда даже любимы зрителями, но как экранизации — работают плохо. Вот несколько примеров, где магия братьев до экрана так и не добралась.

«Сталкер» — культовый фильм, но не та история

Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского давно стал классикой, но к «Пикнику на обочине» имеет очень опосредованное отношение. Исчезла научная фантастика, исчез социальный нерв, исчез сам интерес к устройству мира. Осталась философская притча, которая впечатляет киноведов, но фанатов книги часто оставляет в растерянности. Это не провал как кино — это провал как экранизация.

«Чародеи» — весело, но мимо

Новогодний хит, который знают наизусть, превратил «Понедельник начинается в субботу» в производственную сказку с песнями. От оригинала остались только имена и намёки. Как самостоятельный фильм — мило. Как перенос Стругацких — почти анекдот. Не зря фанаты до сих пор спорят, можно ли вообще считать это экранизацией.

«Гадкие лебеди» — тяжело и вторично

Фильм старательно копирует интонации Тарковского и самого Лопушанского, но теряет главное — остроту мысли. Вместо тревожной «реалистической фантастики» получилась вязкая, перегруженная аллегория, которая так и не нашла своего зрителя.

«Обитаемый остров» — дорого и бесполезно

Самый громкий и самый болезненный пример. Огромный бюджет, ставка на зрелище — и почти полное непонимание текста. Мир Полудня превратили в шумный аттракцион без философии и смысла. Как метко подметили зрители:

«Много спецэффектов и ни одного вопроса, ради которого Стругацких вообще стоит читать».

Стругацкие не терпят упрощений. И каждый раз, когда кино выбирает форму вместо содержания, результат получается именно таким.

