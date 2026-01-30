Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи И «Чародеи», и даже «Сталкер»: 4 экранизации братьев Стругацких, которые и зрители, и критики считают провальными

И «Чародеи», и даже «Сталкер»: 4 экранизации братьев Стругацких, которые и зрители, и критики считают провальными

30 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Сталкер», «Чародеи», «Гадкие лебеди», «Обитаемый остров»

Хотя как самостоятельные произведения они неплохи.

Экранизировать Стругацких — задача со звёздочкой. Их тексты живут не столько в сюжете, сколько в подтексте, и именно на этом чаще всего кино и ломается. Формально фильмы существуют, иногда даже любимы зрителями, но как экранизации — работают плохо. Вот несколько примеров, где магия братьев до экрана так и не добралась.

«Сталкер» — культовый фильм, но не та история

«Сталкер»

Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского давно стал классикой, но к «Пикнику на обочине» имеет очень опосредованное отношение. Исчезла научная фантастика, исчез социальный нерв, исчез сам интерес к устройству мира. Осталась философская притча, которая впечатляет киноведов, но фанатов книги часто оставляет в растерянности. Это не провал как кино — это провал как экранизация.

«Чародеи» — весело, но мимо

Кадр из фильма «Сталкер»

Новогодний хит, который знают наизусть, превратил «Понедельник начинается в субботу» в производственную сказку с песнями. От оригинала остались только имена и намёки. Как самостоятельный фильм — мило. Как перенос Стругацких — почти анекдот. Не зря фанаты до сих пор спорят, можно ли вообще считать это экранизацией.

«Гадкие лебеди» — тяжело и вторично

«Гадкие лебеди»

Фильм старательно копирует интонации Тарковского и самого Лопушанского, но теряет главное — остроту мысли. Вместо тревожной «реалистической фантастики» получилась вязкая, перегруженная аллегория, которая так и не нашла своего зрителя.

«Обитаемый остров» — дорого и бесполезно

«Обитаемый остров»

Самый громкий и самый болезненный пример. Огромный бюджет, ставка на зрелище — и почти полное непонимание текста. Мир Полудня превратили в шумный аттракцион без философии и смысла. Как метко подметили зрители:

«Много спецэффектов и ни одного вопроса, ради которого Стругацких вообще стоит читать».

Стругацкие не терпят упрощений. И каждый раз, когда кино выбирает форму вместо содержания, результат получается именно таким.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Сталкер», «Чародеи», «Гадкие лебеди», «Обитаемый остров»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В СССР не могли такое показать: горька правда о судьбе Анфисы из «Девчат», которую нам не рассказали В СССР не могли такое показать: горька правда о судьбе Анфисы из «Девчат», которую нам не рассказали Читать дальше 31 января 2026
Галочка, ты щас не угадаешь эти 7 фильмов с советской Бриджит Бардо: тест по карьере Кустинской из «Иван Васильевича» Галочка, ты щас не угадаешь эти 7 фильмов с советской Бриджит Бардо: тест по карьере Кустинской из «Иван Васильевича» Читать дальше 30 января 2026
Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Читать дальше 30 января 2026
Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Читать дальше 30 января 2026
3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ 3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ Читать дальше 28 января 2026
«День сурка» напрасно так полюбили во всем мире: в Голливуде нагло украли идею из СССР «День сурка» напрасно так полюбили во всем мире: в Голливуде нагло украли идею из СССР Читать дальше 27 января 2026
Познер назвал 10 фильмов, которые смотрели все обладатели высокого IQ: проверила себя и поразилась Познер назвал 10 фильмов, которые смотрели все обладатели высокого IQ: проверила себя и поразилась Читать дальше 27 января 2026
Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Читать дальше 26 января 2026
45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы» 45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы» Читать дальше 26 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше