Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8

Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8

15 октября 2025 17:38
Кадры из фильмов «Двойная рокировка», «Исчезнувшая», «Тайна в его глазах»

Самые умные, напряжённые и непредсказуемые фильмы последних десятилетий, которые высоко оценили зрители.

Детективов сегодня много, но сильных — единицы. Большинство новых картин повторяют одни и те же приёмы, где интрига угадывается уже через двадцать минут.

Мы подготовили для вас подборку из десяти фильмов XXI века, которые доказали: жанр всё ещё способен удивлять. У каждого — рейтинг выше 7.8, продуманный сюжет и финал, после которого хочется пересмотреть фильм заново, уже зная развязку.

«Девушка с татуировкой дракона»

Журналист Микаэль Блумквист получает задание расследовать исчезновение молодой наследницы промышленной династии, пропавшей сорок лет назад.

Помогает ему хакерша Лисбет Саландер — замкнутая и гениальная исследовательница с тяжёлым прошлым. Их расследование приводит к раскрытию мрачных семейных преступлений и череде убийств, связанных с наследием клана Венгеров.

IMDb: 7.8/10

«Достать ножи»

После смерти известного писателя Харлана Тромби в его особняке полиция подозревает самоубийство, но частный детектив Бенуа Блан видит противоречия.

Каждый из родственников покойного скрывает мотив и ложь, а ключом к разгадке становится медсестра Марта, случайно оказавшаяся втянутой в преступление.

Фильм превращается в блестящее расследование, где правду раскрывает внимательность, а не удача.

IMDb: 7.9/10

«Достать ножи»

«Двойная рокировка»

Полицейский под прикрытием Чан Винъянь внедряется в триаду, а член мафии Лау Киньмин занимает высокую должность в полиции.

Оба живут двойной жизнью, не зная, кто их противник. Когда разоблачение становится вопросом времени, начинается смертельно опасная игра на опережение.

Фильм стал основой для американских «Отступников», но оригинал до сих пор считают более точным и напряжённым.

IMDb: 8.0/10

«Невидимый гость»

Бизнесмен Адриан просыпается в гостиничном номере рядом с телом своей любовницы и утверждает, что стал жертвой подставы.

С помощью адвоката он пытается восстановить события той ночи. Постепенно выстраивается запутанная история предательства, аварии, убийства и ложных алиби.

Финал фильма полностью переворачивает представление зрителя о виновных и невиновных.

IMDb: 8.0/10

«Невидимый гость»

«Среда»

В Мумбаи неизвестный звонит в полицию и сообщает, что заложил пять бомб по всему городу. Он требует освободить четырёх террористов, иначе взрывы неизбежны.

Полиция лихорадочно ищет человека за звонком и пытается выиграть время. Однако выясняется, что перед ними не преступник, а гражданин, потерявший близких во взрывах и решивший отомстить.

IMDb: 8.1/10

«Исчезнувшая»

В день пятилетней годовщины брака жена Ника Данна — Эми — бесследно исчезает. Сначала муж выглядит как жертва, но по мере раскрытия улик внимание полиции и прессы обращается против него.

Оказавшись под давлением общественности, Ник вынужден сам искать ответы, и внезапно становится ясно: исчезновение было тщательно спланировано.

IMDb: 8.1/10

«Исчезнувшая»

«Воспоминания об убийстве»

Южная Корея, 1986 год. В провинции начинается серия изнасилований и убийств женщин.

Двое детективов — провинциальный и прибывший из Сеула — по-разному пытаются найти преступника: один полагается на интуицию и насилие, другой — на анализ улик.

Годы расследования не приносят результата, и фильм заканчивается открытым финалом, отражающим реальную нераскрытую историю.

IMDb: 8.1/10

«Тайна в его глазах»

Бывший следователь прокуратуры Бенхамин спустя десятилетия возвращается к делу об убийстве молодой женщины.

Он решает написать об этом роман и вновь открывает старые документы, записи допросов и собственные чувства к коллеге, оставшиеся без ответа.

Расследование постепенно выводит его на человека, который долгие годы жил рядом с жертвой.

IMDb: 8.2/10

«Пленницы»

В американском пригороде пропадают две девочки. Детектив Локи безуспешно ищет преступника, а отец одной из жертв, Келлер Довер, решает действовать сам.

Он похищает подозреваемого и удерживает его, пытаясь добиться признания. Постепенно становится ясно, что правда сложнее, чем кажется, а каждый поступок имеет цену.

IMDb: 8.2/10

"Помни"

«Помни»

Леонард страдает от потери кратковременной памяти: он помнит прошлое, но не способен запоминать новые события.

Его жена была убита, и он пытается найти убийцу, оставляя подсказки самому себе — в виде татуировок и записок.

История рассказана в обратном порядке, заставляя зрителя пережить хаос памяти и понять, как легко манипулировать человеком, потерявшим контроль над реальностью, пишет ixbt.com.

IMDb: 8.4/10

Название фильма

Рейтинг IMDb

1

Помни

8.4

2

Пленницы

8.2

3

Тайна в его глазах

8.2

4

Воспоминания об убийстве

8.1

5

Исчезнувшая

8.1

6

Среда

8.1

7

Невидимый гость

8.0

8

Двойная рокировка

8.0

9

Достать ножи

7.9

10

Девушка с татуировкой дракона

7.8

Также прочитайте: №2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами

Фото: Кадры из фильмов «Двойная рокировка», «Исчезнувшая», «Тайна в его глазах», «Помни», «Достать ножи», «Невидимый гость»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» Читать дальше 16 октября 2025
Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки» Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки» Читать дальше 16 октября 2025
Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Читать дальше 16 октября 2025
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Читать дальше 15 октября 2025
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз Читать дальше 15 октября 2025
«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина Читать дальше 14 октября 2025
Не можете оторваться от новых «Форсайтов»? Эти три исторические драмы легко их заменят Не можете оторваться от новых «Форсайтов»? Эти три исторические драмы легко их заменят Читать дальше 14 октября 2025
3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается» 3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается» Читать дальше 14 октября 2025
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли «Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше