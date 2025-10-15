Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8

Самые умные, напряжённые и непредсказуемые фильмы последних десятилетий, которые высоко оценили зрители.

Детективов сегодня много, но сильных — единицы. Большинство новых картин повторяют одни и те же приёмы, где интрига угадывается уже через двадцать минут.

Мы подготовили для вас подборку из десяти фильмов XXI века, которые доказали: жанр всё ещё способен удивлять. У каждого — рейтинг выше 7.8, продуманный сюжет и финал, после которого хочется пересмотреть фильм заново, уже зная развязку.

«Девушка с татуировкой дракона»

Журналист Микаэль Блумквист получает задание расследовать исчезновение молодой наследницы промышленной династии, пропавшей сорок лет назад.

Помогает ему хакерша Лисбет Саландер — замкнутая и гениальная исследовательница с тяжёлым прошлым. Их расследование приводит к раскрытию мрачных семейных преступлений и череде убийств, связанных с наследием клана Венгеров.

IMDb: 7.8/10

«Достать ножи»

После смерти известного писателя Харлана Тромби в его особняке полиция подозревает самоубийство, но частный детектив Бенуа Блан видит противоречия.

Каждый из родственников покойного скрывает мотив и ложь, а ключом к разгадке становится медсестра Марта, случайно оказавшаяся втянутой в преступление.

Фильм превращается в блестящее расследование, где правду раскрывает внимательность, а не удача.

IMDb: 7.9/10

«Двойная рокировка»

Полицейский под прикрытием Чан Винъянь внедряется в триаду, а член мафии Лау Киньмин занимает высокую должность в полиции.

Оба живут двойной жизнью, не зная, кто их противник. Когда разоблачение становится вопросом времени, начинается смертельно опасная игра на опережение.

Фильм стал основой для американских «Отступников», но оригинал до сих пор считают более точным и напряжённым.

IMDb: 8.0/10

«Невидимый гость»

Бизнесмен Адриан просыпается в гостиничном номере рядом с телом своей любовницы и утверждает, что стал жертвой подставы.

С помощью адвоката он пытается восстановить события той ночи. Постепенно выстраивается запутанная история предательства, аварии, убийства и ложных алиби.

Финал фильма полностью переворачивает представление зрителя о виновных и невиновных.

IMDb: 8.0/10

«Среда»

В Мумбаи неизвестный звонит в полицию и сообщает, что заложил пять бомб по всему городу. Он требует освободить четырёх террористов, иначе взрывы неизбежны.

Полиция лихорадочно ищет человека за звонком и пытается выиграть время. Однако выясняется, что перед ними не преступник, а гражданин, потерявший близких во взрывах и решивший отомстить.

IMDb: 8.1/10

«Исчезнувшая»

В день пятилетней годовщины брака жена Ника Данна — Эми — бесследно исчезает. Сначала муж выглядит как жертва, но по мере раскрытия улик внимание полиции и прессы обращается против него.

Оказавшись под давлением общественности, Ник вынужден сам искать ответы, и внезапно становится ясно: исчезновение было тщательно спланировано.

IMDb: 8.1/10

«Воспоминания об убийстве»

Южная Корея, 1986 год. В провинции начинается серия изнасилований и убийств женщин.

Двое детективов — провинциальный и прибывший из Сеула — по-разному пытаются найти преступника: один полагается на интуицию и насилие, другой — на анализ улик.

Годы расследования не приносят результата, и фильм заканчивается открытым финалом, отражающим реальную нераскрытую историю.

IMDb: 8.1/10

«Тайна в его глазах»

Бывший следователь прокуратуры Бенхамин спустя десятилетия возвращается к делу об убийстве молодой женщины.

Он решает написать об этом роман и вновь открывает старые документы, записи допросов и собственные чувства к коллеге, оставшиеся без ответа.

Расследование постепенно выводит его на человека, который долгие годы жил рядом с жертвой.

IMDb: 8.2/10

«Пленницы»

В американском пригороде пропадают две девочки. Детектив Локи безуспешно ищет преступника, а отец одной из жертв, Келлер Довер, решает действовать сам.

Он похищает подозреваемого и удерживает его, пытаясь добиться признания. Постепенно становится ясно, что правда сложнее, чем кажется, а каждый поступок имеет цену.

IMDb: 8.2/10

«Помни»

Леонард страдает от потери кратковременной памяти: он помнит прошлое, но не способен запоминать новые события.

Его жена была убита, и он пытается найти убийцу, оставляя подсказки самому себе — в виде татуировок и записок.

История рассказана в обратном порядке, заставляя зрителя пережить хаос памяти и понять, как легко манипулировать человеком, потерявшим контроль над реальностью, пишет ixbt.com.

IMDb: 8.4/10

№ Название фильма Рейтинг IMDb 1 Помни 8.4 2 Пленницы 8.2 3 Тайна в его глазах 8.2 4 Воспоминания об убийстве 8.1 5 Исчезнувшая 8.1 6 Среда 8.1 7 Невидимый гость 8.0 8 Двойная рокировка 8.0 9 Достать ножи 7.9 10 Девушка с татуировкой дракона 7.8

