№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами

№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами

14 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «В тени», «Свинья», «Свидание с монстром»

Они пугают атмосферой, тревогой и ощущением, что опасность ближе, чем кажется.

После успеха «Девушки из каюты №10», который возглавл топ-10 Netflix, зрители продолжают искать истории, где реальность путается со страхом, а главный герой — не уверен, кому можно верить.

Эти три триллера объединяет одно: напряжение держится до самого финала, а рейтинги критиков перевалили за 90% на Rotten Tomatoes.

«В тени» (Under the Shadow, 2016)

Иран, 80-е, послевоенный Тегеран. Мать и дочь живут под грохот сирен, пока в их дом не падает неразорвавшаяся ракета.

С этого момента реальность становится зыбкой: кажется, вместе с боеголовкой в квартиру проникло нечто потустороннее.

Фильм Нергеса Рашиди — тревожный и умный триллер о страхе, который живёт внутри. Оценка критиков — 99%.

«Свинья» (Pig, 2021)

Николас Кейдж возвращается в одном из лучших своих образов — бывшего шеф-повара, живущего в уединении с любимой свиньёй.

Когда её похищают, мужчина отправляется на поиски, которые превращаются в притчу о боли, утрате и человечности.

Медленный, завораживающий, с рейтингом 97% — триллер, в котором главное чудовище скрыто внутри.

«Свидание с монстром» (Woman of the Hour, 2024)

Анна Кендрик не только сняла, но и сыграла в этой истории, основанной на реальных событиях. 1970-е, телешоу знакомств, участник телешоу оказывается серийным убийцей, а героиня — его следующей целью.

Саспенс на пределе, финал — ледяной душ. Рейтинг 91% на Rotten Tomatoes.

Также прочитайте: Одна ночь, одна ошибка, один человек за бортом: Netflix выпустил триллер с Кирой Найтли, от которого не оторваться

Фото: Кадр из фильма «В тени», «Свинья», «Свидание с монстром»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
