Одна ночь, одна ошибка, один человек за бортом: Netflix выпустил триллер с Кирой Найтли, от которого не оторваться

Роскошный круиз превращается в ловушку, где правду смывает волной.

«Девушка из каюты №10» — новая премьера Netflix, способная заставить усомниться в собственных воспоминаниях.

На борту шикарной яхты журналистка Ло Блэклок, сыгранная Кирой Найтли, становится свидетельницей преступления — ночью она видит, как человека выбрасывают за борт.

Но, когда утром пытается поднять тревогу, ей отвечают: все пассажиры на месте, никто не пропал, а каюта №10 и вовсе пуста.

На грани сна и реальности

Фильм основан на романе Рут Уэйр, где привычный детектив превращается в историю о недоверии, изоляции и газлайтинге.

Героиня ищет доказательства того, что не сошла с ума, и каждый новый эпизод подбрасывает ей новую загадку.

Волны за иллюминатором, гул мотора и шаги за стеной создают атмосферу, от которой невозможно оторваться.

Идеальный шторм

Кира Найтли держит весь фильм на себе — сдержанная, нервная, на грани истерики. Её Ло — не классическая героиня триллера, а человек, который боится, сомневается, но не сдаётся.

В тандеме с Гаем Пирсом она превращает даже короткий диалог в мини-взрыв напряжения.

Паника под маской роскоши

Netflix вновь доказывает, что умеет делать стильные триллеры. Сцены сняты с почти гипнотической красотой: глянцевая палуба, отражения в стекле, застывшее море — всё обманчиво спокойно.

Но стоит прислушаться — и за блеском слышно, как медленно нарастает ужас.

