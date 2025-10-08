Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

8 октября 2025 08:27
Кадры из мультсериалов «Аркейн», «Блуи», «Дом совы»

У этих картин высокие оценки.

Современные мультсериалы производят большое впечатление на зрителей благодаря постоянной изобретательности в анимации и развитии персонажей. Эти шедевры остаются актуальными в памяти фанатов и получают высокие оценки. Собрали пять самых ярких из них.

«Аркейн», 9,0

В «Аркейне» соединилось все: поразительная анимация, ощутимый эмоциональный накал, визуальные эффекты и способность погружать зрителей в свой мир. Сериал основан на невероятно популярных видеоиграх League of Legends и рассказывает историю сестер Джинкс и Ви.

Проект сочетает эстетику стимпанка и научной фантастики, при этом в приключенческой атмосфере боевика. А еще там поднимаются темы сложностей в семье и социального неравенства.

Кадр из мультсериала «Аркейн»

«По ту сторону изгороди», 8,7

Этот мини-сериал из 10 частей доказал, насколько необыкновенным может быть даже короткий проект. Зрители следовали за двумя заблудившимися братьями в загадочном лесу. Мультсериал «По ту сторону изгороди» идеально использовал твисты из готического хоррора, мистики и историй о взрослении.

Каждый персонаж кажется полностью проработанным и развитым. «По ту сторону изгороди» можно пересматривать бесконечно: жутковатая атмосфера и осеннее настроение станут лучшим вариантом на Хэллоуин.

Кадр из мультсериала «По ту сторону изгороди»

«Блуи», 9,3

Мультфильмы, ориентированные на маленьких детей, должны совмещать образовательные и развлекательные функции для малышей. А еще они просто обязаны не вызывать сильное раздражение у взрослых. И у «Блуи» удалось угодить всем.

Проект получил особую похвалу за фантазию и юмор, а также за способность доносить до детей чувствительные темы в простой форме. «Блуи» затрагивает даже вопросы ментального здоровья и бесплодия.

Кадр из мультсериала «Блуи»

«Удивительный цифровой цирк», 8,1

Благодаря яркому визуалу и захватывающим персонажам, «Удивительный цифровой цирк» быстро собрал фан-армию. Молодая девушка оказывается запертой в странном цифровом мире с цирковой тематикой. Она ищет любой способ сбежать вместе с другими персонажами, но простого пути нет.

Каждый герой имеет уникальный дизайн и характер, поэтому не увлечься этим ошеломляющим миром невозможно.

Кадр из мультсериала «Удивительный цифровой цирк»

«Дом совы», 8,6

Мультсериал сосредоточен на главной героине, одержимой фэнтези. Она попадает в мир, населенный ведьмами. Проработанность вселенной в «Доме совы» заставила фанатов строить свои теории о темных секретах этого места.

К сожалению, проект был отменен досрочно. Третий сезон оказался структурирован как финал из трех частей, завершил многие оставшиеся сюжетные линии и подарил моменты прощания с персонажами.

Кадр из мультсериала «Дом совы»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу.

Фото: Кадры из мультсериалов «Аркейн», «По ту сторону изгороди», «Блуи», «Удивительный цифровой цирк», «Дом совы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Читать дальше 8 октября 2025
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу Читать дальше 5 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет Читать дальше 8 октября 2025
Самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра Самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра Читать дальше 7 октября 2025
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Читать дальше 6 октября 2025
«Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель «Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель Читать дальше 6 октября 2025
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Читать дальше 5 октября 2025
А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе? А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе? Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше