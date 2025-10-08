На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

Современные мультсериалы производят большое впечатление на зрителей благодаря постоянной изобретательности в анимации и развитии персонажей. Эти шедевры остаются актуальными в памяти фанатов и получают высокие оценки. Собрали пять самых ярких из них.

«Аркейн», 9,0

В «Аркейне» соединилось все: поразительная анимация, ощутимый эмоциональный накал, визуальные эффекты и способность погружать зрителей в свой мир. Сериал основан на невероятно популярных видеоиграх League of Legends и рассказывает историю сестер Джинкс и Ви.

Проект сочетает эстетику стимпанка и научной фантастики, при этом в приключенческой атмосфере боевика. А еще там поднимаются темы сложностей в семье и социального неравенства.

«По ту сторону изгороди», 8,7

Этот мини-сериал из 10 частей доказал, насколько необыкновенным может быть даже короткий проект. Зрители следовали за двумя заблудившимися братьями в загадочном лесу. Мультсериал «По ту сторону изгороди» идеально использовал твисты из готического хоррора, мистики и историй о взрослении.

Каждый персонаж кажется полностью проработанным и развитым. «По ту сторону изгороди» можно пересматривать бесконечно: жутковатая атмосфера и осеннее настроение станут лучшим вариантом на Хэллоуин.

«Блуи», 9,3

Мультфильмы, ориентированные на маленьких детей, должны совмещать образовательные и развлекательные функции для малышей. А еще они просто обязаны не вызывать сильное раздражение у взрослых. И у «Блуи» удалось угодить всем.

Проект получил особую похвалу за фантазию и юмор, а также за способность доносить до детей чувствительные темы в простой форме. «Блуи» затрагивает даже вопросы ментального здоровья и бесплодия.

«Удивительный цифровой цирк», 8,1

Благодаря яркому визуалу и захватывающим персонажам, «Удивительный цифровой цирк» быстро собрал фан-армию. Молодая девушка оказывается запертой в странном цифровом мире с цирковой тематикой. Она ищет любой способ сбежать вместе с другими персонажами, но простого пути нет.

Каждый герой имеет уникальный дизайн и характер, поэтому не увлечься этим ошеломляющим миром невозможно.

«Дом совы», 8,6

Мультсериал сосредоточен на главной героине, одержимой фэнтези. Она попадает в мир, населенный ведьмами. Проработанность вселенной в «Доме совы» заставила фанатов строить свои теории о темных секретах этого места.

К сожалению, проект был отменен досрочно. Третий сезон оказался структурирован как финал из трех частей, завершил многие оставшиеся сюжетные линии и подарил моменты прощания с персонажами.

