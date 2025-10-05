На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу

Иногда кажется, что на свете остались только «Маша и медведь» или громкие студийные блокбастеры. Но это не так: уютных и необычных мультфильмов для семейного просмотра куда больше, просто многие из них прошли мимо широкой аудитории.

Среди них — рисованная анимация, кукольные проекты и европейские сказки, которые могут подарить не меньше тепла, чем знаменитые хиты. Включайте один из 10 примеров и точно не пожалеете. Дети будут в восторге.

«Легенда о волках» (2020)

История девочки Робин, которая отправляется в ирландский лес и встречает подругу из волчьего племени. Главный плюс — уникальный стиль анимации: геометричный город противопоставлен живым узорам леса.

«Кошачья жизнь» (2010)

Днем кот Дино — обычный питомец, а ночью — вор, напарник грабителя. Париж здесь нарисован угловато, словно в стиле Пикассо, а сюжет совмещает семейную драму и динамичные погони по крышам.

«Секрет Н.И.М.Х.» (1982)

Мышка-мать борется за детей, когда фермер грозит уничтожить их дом. Атмосфера сочетает волшебство и научную фантастику, а сама анимация создана в противовес «упрощённому» Диснею.

«Бесподобный мистер Фокс» (2009)

Кукольная работа Уэса Андерсона. Лис решает вновь заняться воровством, и зрителей ждут фирменная симметрия режиссера, абсурдистский юмор и уютная осенняя палитра.

«Под покровом ночи» (2011)

Мальчик Тим боится темноты и отправляется в волшебный мир ночи. Здесь лампочки разговаривают, волосы запутывают «специалисты», а сама история превращает страх перед сном в приключение.

«Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя» (2012)

Трогательная акварельная история о дружбе голодного медведя и маленькой мышки. Добрая, светлая и полная французского юмора.

«Ведьмина служба доставки» (1989)

Кики, юная ведьма, уезжает в приморский город и начинает самостоятельную жизнь. Мультфильм студии «Гибли» — один из самых уютных, ностальгичных и добрых у Миядзаки.

«Черный котел» (1985)

Редкий мрачный мультфильм Disney: юный свинопас защищает магическое животное от злого короля. Здесь оживает нежить, но добро всё равно побеждает.

«Кубо. Легенда о самурае» (2016)

Кукольная анимация студии Laika. Подросток Кубо оживляет бумажные фигурки музыкой, но сталкивается с опасностью и темой памяти о близких. Трогательная и взрослая история.

«Волшебный лес» (2012)

История отшельника-отца и его сына, который знакомится с таинственными духами и зверями. Мультфильм о любви, утрате и заботе, с лёгкой мистикой и печальными нотами.

Такие мультфильмы напоминают, что семейный просмотр — это не только про громкие хиты, но и про маленькие открытия. Иногда именно они становятся самыми любимыми историями, к которым хочется возвращаться снова и снова.

