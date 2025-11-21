Хит «Как приручить лису» закончился, но последствия впереди: ветеринары уже предупреждают о рисках

На экранах завершился показ мрачного сериала «Как приручить лису». Фигура главного героя, зоопсихолога, занимающегося в том числе процессом «одомашнивания» лисиц, заинтересовала многих зрителей.

У персонажа был реальный прототип, который действительно посвятил немало времени подобным исследованиям и экспериментам. А в Сети уже предположили, что теперь, после окончания сериала, популярность лис как домашних животных резко вырастет. Но специалисты к этому тренду относятся с настороженностью.

«Лис уже и сейчас действительно заводят в квартирах, их выкупают частенько из звероферм. То есть люди, которые беспокоятся о судьбе животных, чтобы их, к примеру, на шубу не пустили, выкупают и заводят их дома. И зверь может стать домашним, но надо понимать, что все-таки гены дикие, которые управляют поведением, остаются, то есть способность и желание куда-то сбежать, оно, конечно, у питомца будет присутствовать. Поэтому лисицы иногда бывают ручными, но приручить их довольно затруднительно», — рассказал в беседе с порталом «Киноафиша» ветеринар Михаил Шеляков.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериал зрители окрестили лучшей премьерой ноября.