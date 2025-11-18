Меню
Киноафиша Статьи «Смотрю на одном дыхании»: сериал «Как приручить лису» зрители окрестили лучшей премьерой ноября — с нетерпением ждут финала

18 ноября 2025 09:25
«Как приручить лису»

Проект цепляет реалистичностью, сильным актёрским составом и редкой для онлайн-премьер спокойной, уверенной подачей.

В онлайн-кинотеатре Okko вышел новый сериал «Как приручить лису» (2025). До финальной серии остаётся несколько дней, но зрители уже обсуждают проект как главное ноябрьское событие.

В главных ролях — Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Дмитрий Быковский и Ксения Кутепова, а режиссёрский дебют Юлианы Закревской называют одним из самых уверенных на платформе.

Тёплый приём зрителей и первые оценки

На «Кинопоиске» у сериала 7,6, на IMDb — 7,3. Многие зрители отмечают, что проект «затягивает с первой серии», а финал ждут «с явным волнением».

Зрители сходятся во мнении, что проект стал одной из самых сильных премьер месяца.

«Сериал "Как приручить лису" сегодня самый интересный», — пишет одна из зрительниц.

Другие добавляют: «Согласна, что "Лиса" лучший сериал ноября, затянул с первой серии».

Автор дзен-канала «Мир современного кино» подчёркивает, что увидел в работе живую драматургию, узнаваемые ситуации и честную работу следствия, и называет «Лису» «очень достойной премьерой осени», одной из лучших в ноябре.

Что выделяют в актёрских работах

Судя по реакциям, сериал стал для многих открытием сразу по нескольким актёрам.

«Стоянов в привычном образе, а вот Кяро великолепен», — пишет зрительница Марта Маевская.

О Таисии Калининой говорят особенно много: «Потрясающе!» — резюмируют пользователи. Звучат похвалы и в адрес Ксении Кутеповой, Маргариты Галич и Дмитрия Быковского.

«Как приручить лису»

Почему сериал сработал

Зрители отмечают редкий для российских онлайн-премьер баланс. Без мистики, без надуманного экшена — только история, в которой важны мотивы, характеры и обстоятельства.

«Очень достойно снят, жду последнюю серию!» — пишет одна из зрительниц.

Многие подчёркивают: в проекте много «рыжего цвета», который становится визуальной аллегорией, и сериал от этого выглядит «спорным, но притягательным».

Кому может не зайти

Часть аудитории критикует сериал за «медленное действие» и «абсурдность некоторых решений следствия».

Эти зрители сравнивают его с более динамичными проектами вроде «Гостьи» или «Пингвинов моей мамы», но сами же признают, что у «Лисы» совсем другой характер.

Здесь важна не скорость, а погружение — поэтому многие смотрят по одной серии и ждут финал, чтобы «понять, как авторы расставят акценты».

Последняя серия выйдет уже 21 ноября, но зрители уверены: статус лучшей премьеры ноября у проекта финал вряд ли отнимет.

Также прочитайте: Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре

Фото: Кадр изх сериала «Как приручить лису» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
