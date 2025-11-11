Меню
Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре

Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре

11 ноября 2025 13:46
«Золотое дно»

Канал молчал до последнего, но теперь всё ясно — фаворит аудитории возвращается, и очень скоро.

Если вы заходили в комментарии под новостями о кино НТВ, то, скорее всего, видели один и тот же вопрос: «Когда продолжение «Золотого дна»?» Обычно это значит только одно: сериал попал в нерв массовой аудитории.

И вот наконец стало известно, что в скором времени канал выпускает вторую часть картины, которую зрители ждали больше года.

О чём был первый сезон

«Золотое дно» рассказывает о борьбе за власть в строительном холдинге «Галактика» после смерти его основателя Алексея Градова. Семейный конфликт быстро выходит за рамки бизнеса: в центре — Юрий Градов-старший, который пытается сохранить контроль над компанией и привлекает в союзники стратегического финансиста Надежду.

Она одновременно любовница его сына, что делает ситуацию ещё напряжённее.

Главная тема — не деньги, а накопившиеся в семье обиды, недомолвки и личные амбиции, которые толкают героев к радикальным решениям.

«Золотое дно»

Что ждёт героев во втором сезоне

В новых сериях ситуация становится критической. «Галактика» попадает под санкции и стремительно теряет устойчивость. Бизнес рушится, семья расколота, а времени на спасение почти нет.

На этом фоне появляется новый противник — региональный предприниматель Верещагин. После конфликта с Градовым-старшим он решает уничтожить компанию и забрать активы себе.

Его методы жёсткие, прямые и опасные, что выводит борьбу за «Галактику» на новый уровень.

Компания остро нуждается в лидере, который сможет удержать её на плаву — иначе семья окончательно потеряет всё.

Когда ждать премьеру

По сетке НТВ декабрь традиционно занят крупными релизами, и «Золотое дно 2» ставят именно туда. Вероятнее всего, показ начнётся в первой половине месяца, сразу после завершения текущих проектов канала. Съёмки и монтаж полностью завершены: сейчас идёт только финальная техническая подготовка.

«Золотое дно»

Кто в актёрском составе

Во втором сезоне задействованы Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Юрий Насонов, Александр Новин, Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Лидия Вележева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Юлия Франц, Елена Балабанова, Ксения Гусева и Дмитрий Блохин.

Режиссёр — Илья Ермолов.

Почему вокруг премьеры такой спрос

Первый сезон закончился на кульминации — без чёткого ответа, кто станет во главе «Галактики» и удастся ли семье удержать компанию. НТВ несколько месяцев не объявляло дату выхода, что и спровоцировало постоянные вопросы зрителей.

Теперь пауза закончена: ожидание — считанные недели.

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно 2»

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
