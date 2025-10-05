Меню
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре

5 октября 2025 19:05
Кадры из фильмов «Верни ее из мертвых», «Франкенштейн», «Черный телефон 2»

Ночные кошмары обеспечены!

Сезон подготовки к Хэллоуину стартовал, а значит уже скоро хоррор-фильмы захватят кинотеатры и стриминг-платформы. В этом году к данному жанру приковано все внимание: не зря «Грешники» побили все возможные кассовые рекорды, а такие франшизы как «28 дней спустя» и «Пункт назначения» вернулись с новыми частями.

Октябрь приготовил любителям кошмаров еще несколько новинок. Вместе с уже состоявшимися недавними релизами получился список, который поможет отлично подготовиться к Хэллоуину.

«Верни ее из мертвых»

Картина «Верни ее из мертвых» рассказывает о двух детях, которые оказываются вовлечены в темный ритуал своей новой приемной матери.

Фильм вышел в кино еще 30 мая, но на HBO Max он появился только 3 октября. Лента не стала кассовым хитом, но критики высоко ее оценили — рейтинг 89% на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Верни ее из мертвых»

«Глазами пса»

Студии A24 и Neon вдхновили авторов по всему миру на создание арт-хаусных хорроров. И фильм «Глазами пса» яркий тому пример.

Все повествование там снято с точки зрения собаки. Сюжет рассказывает о питомце, защищающем своего хозяина от сверхъестественных сил, таящихся в их новом доме.

Фильм был представлен на кинофестивале South by Southwest и получил восторженные отзывы критиков, заработав 91% на Rotten Tomatoes. В прокат лента вышла 3 октября.

Кадр из фильма «Глазами пса»

«Ночь койота»

Лента «Ночь койота» рассказывает о паре, которая осваивает новый дом на Голливудских холмах. Но насладиться жильем мечты мешает нашествие койотов.

Это не просто хоррор, а картина, включающая в себя еще и изрядную долю черного юмора. Лента недавно была представлена на Fantastic Fest и получила положительные отзывы, набрав 79% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Ночь койота»

«Опасные связи»

Один из самых распространенных сюжетов для хороров — отпуск, который пошел не так. Пара или группа друзей отправляются в домик в лесу или в отдаленный городок, где их терроризирует сверхъестественная угроза или маньяк. У «Опасных связей» похожий сюжет.

Романтическая поездка мужчины и женщины принимает мрачный оборот, когда они вынуждены делить особняк с загадочной парой. Смысл фильма в том, чтобы никогда не доверять людям, встреченным в отпуске.

Хоррор-триллер был представлен критикам еще в прошлом году, но только в этом октябре он доберется до кинотеатров. У него 93% на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Опасные связи»

«Франкенштейн»

«Франкенштейн» Мэри Шелли — это история, которую адаптировали и преобразовывали десятки раз. Однако Гильермо дель Торо, возможно, станет лучшим режиссером, взявшимся за этот сюжет.

В его фильме Оскар Айзек играет ученого, а Джейкоб Элорди — печально известного монстра, созданного Виктором. Режиссер «Лабиринта Фавна» имеет особый талант в сфере готических ужасов и мира загадочных существ. Его трактовка «Франкенштейна» точно заслуживает просмотра. Премьера в кинотеатрах состоится 17 октября.

Кадр из фильма «Франкенштейн»

«Шелби Оукс. Город-призрак»

Эта лента считается чуть ли не самым захватывающим хоррором октября, чья история создания интригует и вдохновляет. Фильм «Шелби Оукс. Город-призрак» снят Крисом Стакманном, одним из самых популярных кинокритиков на YouTube с 2 миллионами подписчиков. Блогер всегда выражал желание стать режиссером и также делился особой любовью к жанру ужасов.

Он собрал 1,39 миллиона долларов за месяц от подписчиков за месяц в качестве бюджета будущего проекта. В 2024 году известный режиссер Майк Флэнаган присоединился в качестве исполнительного продюсера, а Neon приобрела права на международное распространение фильма. Сейчас у ленты 85% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes, а ее премьера намечена на 24 октября.

Кадр из фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»

«Черный телефон 2»

Первая часть познакомила зрителей с Похитителем, серийным маньяком, который убивал детей, скрывая свое лицо под ужасающей маской. Фильм завершился тем, что Финни убил его, общаясь с призраками жертв преступника через сверхъестественный телефон.

В «Черном телефоне 2» Похититель возвращается, но куда в более опасной форме и снова терроризирует мальчика. «Черный телефон» стал хитом у критиков и зрителей, и есть все шансы, что сиквел повторит успех, когда выйдет в кинотеатрах 17 октября.

Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 10 российских сериалов, новые сезоны которых ждут больше, чем дня зарплаты.

Фото: Кадры из фильмов «Верни ее из мертвых» (2025), «Глазами пса» (2025), «Опасные связи» (2024), «Ночь койота» (2025), «Франкенштейн» (2025), «Шелби Оукс. Город-призрак» (2024), «Черный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
