Легенды возвращаются: 10 российских сериалов, новые сезоны которых ждут больше, чем дня зарплаты

Какие истории снова ворвутся на экраны и почему без них новый сезон был бы пустым.

Сезон 2025/26 обещает взрыв премьер — продолжения российских сериалов возвращают любимых героев и запускают новые линии, от которых трудно оторваться.

От вампирской драмы до нуарных расследований, от семейных саг до мистических головоломок — каждый проект готов удивлять по-своему.

«Вампиры средней полосы-3»

История про семью смоленских вампиров стала редким случаем, когда фэнтези по-русски получилось живым и ироничным.

В третьем сезоне фирменный юмор деда Славы в исполнении Юрия Стоянова никуда не исчезает, а клан продолжит балансировать между вечной жаждой и мирной жизнью.

Новый герой Тимофея Кочнева добавит свежей динамики в уже знакомую атмосферу, и поклонники уверены — финал будет достойным.

«Ландыши. Вторая весна»

История любви мажорки Кати и простого танкиста Лёхи продолжится с новым размахом. Создатели обещают неожиданные локации и сюжетные повороты, о которых зрители даже не догадывались.

Ника Здорик заранее предупредила поклонников: готовьте полотенца для слёз. Такой искренности и накала страстей в российских мелодрамах давно не было.

«Черное облако-2»

Первая часть долго раскачивалась, но финальный твист перевернул всё. Во втором сезоне обещают больше мистики, неожиданных загадок и даже возвращение погибших персонажей. Каст усилился Кириллом Кяро, Александрой Урсуляк и Анной Снаткиной, что делает продолжение ещё интригующe.

«Художник-2»

1946 год, послевоенная Москва и новые враги Советского Союза. Следователь Рудаков в исполнении Виктора Добронравова расследует шпионские игры вокруг атомного проекта.

К привычному составу добавились Константин Лавроненко и Соня Присс. Здесь будет всё: напряжённый нуар, атмосфера послевоенных лет и схватка с теми, кто пытается переписать историю.

«Дети перемен-2»

Сериал о 90-х возвращает Викторию Исакову в роли Флоры, женщины, которая возглавит ОПГ, оставаясь матерью троих сыновей.

Личная драма и криминальная сага переплетаются, а конфликт с собственным ребёнком обещает стать центральным. Это не ностальгия по прошлому, а жёсткий разговор о цене власти и предательства.

«Черное солнце-2»

Дуэт Юрия Чурсина и Максима Стоянова снова на экране. Новый сезон начинается с загадочного тела, выловленного в Финском заливе, и признания Чагина в убийстве.

Следствие превращается в гонку за правдой, где герои рискуют потерять всё. Атмосфера Выборга и хлёсткие диалоги остаются визитной карточкой сериала.

«Лихие. Глава 2»

Юрий Быков продолжает историю хабаровских парней, которые теперь выходят на московский уровень. Столичные криминальные авторитеты, опасные союзники и новые враги — ставки становятся выше.

Во второй главе в кадре появится сам Быков, а сюжет обещает не только напряжение, но и честный разговор о том, как криминал ломает судьбы.

«Метод-3»

Константин Хабенский возвращается в образ Меглина — сыщика, который работает на грани человеческого и монструозного.

В этот раз без Есении, но с новой напарницей Лерой и целой командой «исправляющихся» преступников. Авторы называют проект «русским Отрядом самоубийц», но по факту это будет ещё более мрачный и психологичный разбор человеческой тьмы.

«Волшебный участок-2»

Фантазия и криминал сплетаются в истории, где бывший снайпер и отдел по сказочным преступлениям отправляются в Петербург.

Здесь зрителей ждут говорящий пёс-полицейский Палыч, Хозяйка Медной горы, Мерлин и целый парад фольклорных персонажей. Уникальный проект, который умеет смешивать юмор, мифологию и полицейский жанр.

«Пингвины моей мамы-2»

Продолжение одной из самых пронзительных подростковых драм последних лет. История Гоши и его матери, которая с головой ушла в приёмных детей, снова ставит вопрос: что важнее — желание спасать других или любовь к собственному сыну?

Создатели держат сюжет в секрете, но зрители ждут откровенный и болезненный разговор.

«Золотое дно-2»

Семейная сага о борьбе за наследство продолжится с ещё большим накалом. Градовы снова сцепятся друг с другом, но теперь появится новый игрок — герой Даниила Страхова, который попытается разрушить их империю. На кону миллиарды, а значит интрига будет беспощадной.

«Душегубы-2»

Один из самых жёстких российских сериалов о маньяках возвращается. Следователь Леонид Ипатьев (Сергей Марин) берётся за расследование нового дела, основанного на реальных историях. Атмосфера страха и постоянного напряжения обещает вывести второй сезон на новый уровень мрачности.

