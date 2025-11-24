Меню
Киноафиша Статьи «Неудивительно, что он победил»: кинокритик Шпагин объяснил, почему Безруков стал №1 в народном рейтинге, обойдя Машкова и Бурунова

24 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Август»

Но есть один минус, который стал ложкой дегтя в бочке с медом.

ВЦИОМ и премия «Народная марка» подвели итоги зрительского года — и оказалось, что вкусы аудитории меняются куда стремительнее, чем кажется.

Хабенский впервые за долгое время не возглавляет рейтинг, Машков и Бурунов делят крепкие позиции, а главным рывком стал Юрий Борисов. Но главное — лидер. Впервые за долгие годы на вершине снова стоит Сергей Безруков, набравший 15% ответов.

Понять, почему именно его выбрали, помогает комментарий кинокритика Александра Шпагина в беседе с порталом «Киноафиша» — точный, едкий, но при этом очень объясняющий общую картину.

Сначала он говорит о феномене популярности самого Безрукова — и почему зрители видят в нём фигуру эпохи:

«Что касается Безрукова — он у нас вообще наше всё. В семидесятые спрашивали депутатов в каком-то смешном опросе на YouTube: кого они считают лучшим поэтом. Вот то же самое ощущение. Безруков стал символом актёра — как в советское время был символом Станиславский. Такой главный актёр эпохи. Неудивительно, что он победил».

Потом Шпагин аккуратно подводит к главному противоречию его карьеры — желанию сыграть всё и сразу:

«Безруков — актёр, который старается сыграть всё подряд. Это не всегда правильно. У него есть свой коридор — я бы назвал его коридором аристократизма. Это аристократичность всегда прёт на экране. Поэтому когда он играет зеков или простых мужиков — как в фильме, где он был хозяином маленького автосервиса, — это всё выглядит странно».

Критик объясняет, что даже собственные проекты не могут скрыть природы актёра — и почему попытка «обычного мужика» всё равно не сработала:

«То же самое в его собственных проектах, где он был продюсером — большая такая сказка, забыл, как называлась. Там из него пытались сделать обычного русского мужика. Я даже думал, что его переозвучивают. Но всё равно этот лирический аристократизм из него никуда не девается».

И завершает мысль тем, с чего, по сути, начинается любая народная любовь — умением играть «на нерве»:

«При этом он очень хороший актёр — артистичный, чувственный, трепетный. Символ актёрства, можно сказать. Поэтому совершенно неудивительно, что он получил первое место».

Вот так — один критик и народный рейтинг объясняют друг друга. Безруков снова сверху не потому, что «привычно», а потому что зритель по-прежнему видит в нём главного актёра своей эпохи — со всеми достоинствами, странностями и неизменной аристократичностью на экране.

