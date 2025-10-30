Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)

Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)

30 октября 2025 08:00
Кадр из фильма «Чудо-юдо»

Получится ли у создателей снять шедевр и не нарваться на волну критики?

Похоже, отечественному кино не хватает волшебства — и Сергей Безруков решил исправить это лично. Вышел первый тизер фильма «Чудо-Юдо», где актёр предстал с внушительным накладным носом, словно сошёл со страниц народных сказок.

Судя по первым кадрам, впереди нас ждёт не просто фэнтези, а масштабная история о любви, магии и поиске себя.

Безруков с носом и дочка без силы

События «Чудо-Юдо» разворачиваются в мире, где чудеса — часть повседневности. Главная героиня, Отрада, дочь двух могущественных магов — Болотницы и Черногора, но судьба сыграла с ней злую шутку: ко дню совершеннолетия она так и не получила никаких способностей. Чтобы обрести силу, девушке придётся выйти замуж за обычного человека — и, возможно, пожертвовать им.

Сергей Безруков играет её отца Черногора, грозного мага с тяжёлым взглядом и, теперь уже, знаковым носом. Его партнёрша — Виктория Исакова, воплотившая Болотницу, а София Лопунова («Хирург») исполнила роль Отрады.

Её союзник — загадочный Чудо-Юдо, способный превращаться то в волка, то в птицу, то в человека. Его играет Микита Воронов, а компанию им составили Риналь Мухаметов, Александр Семчев и Сергей Епишев.

Волшебство, превращения и выбор

Продюсер Сергей Сельянов («Огниво») обещает, что фильм станет «историей о любви и поисках себя». По его словам, Чудо-Юдо — не просто волшебное существо, а герой, который, примерив человеческое обличье, впервые начинает задумываться, кто он есть на самом деле.

Режиссёр Серик Бейсеу («По щучьему велению») собирает на экране целый калейдоскоп славянских образов, обещая зрителям приключенческое фэнтези с крупными визуальными масштабами и доброй сказочной лирикой.

Премьера фильма «Чудо-Юдо» запланирована на 22 октября 2026 года — аккурат к тому времени, когда в кино особенно не хватает тепла и чудес. Пока отзывы под видео не очень дружелюбные, но кто знает, может мнение до 2026 года у людей изменится в лучшую сторону.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 незаслуженно забытых советских фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Чудо-юдо»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере Читать дальше 31 октября 2025
«Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова «Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова Читать дальше 30 октября 2025
Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем» Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем» Читать дальше 30 октября 2025
Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР Читать дальше 30 октября 2025
Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Читать дальше 29 октября 2025
Героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд: Кэрролл видел персонажа по-другому Героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд: Кэрролл видел персонажа по-другому Читать дальше 28 октября 2025
Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться Читать дальше 28 октября 2025
Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Читать дальше 27 октября 2025
Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше