Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

15 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Многие зрители до сих пор ищут знакомые места в кадрах.

Многие зрители пересматривают «Невероятные приключения итальянцев в России», но далеко не все знают, где именно проходили съёмки. На деле у фильма три главные географические точки: Рим, Москва и Ленинград.

В Италии снимали буквально скрытой камерой, так как партнёры не оформили разрешение. Поэтому в кадре героиня на мотоцикле «успевает» побывать у достопримечательностей, расположенных на большом расстоянии друг от друга.

Москва в картине показана минимально — зрители могут заметить Красную площадь и Арбат. Но настоящим центром действия стал Ленинград. Именно там герои ищут клад «подо львом», а режиссёр Эльдар Рязанов показал город во всей красе.

В фильме можно увидеть Исаакиевский и Казанский соборы, гостиницу «Астория», Петропавловскую крепость, Певческую капеллу, Семимостье. Для сцены с взрывом на площади Восстания даже построили бутафорское здание.

Знаковыми стали и трюковые эпизоды: прыжок с Биржевого моста, съёмки у сфинксов на Университетской набережной и сцены с дрессированным львом Кингом.

Таким образом, главной «звездой» комедии стал именно Ленинград, и сегодня многие туристы с интересом ищут знакомые места, чтобы пройтись по следам героев любимого фильма.

Читайте также: Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше