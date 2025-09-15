Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

Многие зрители до сих пор ищут знакомые места в кадрах.

Многие зрители пересматривают «Невероятные приключения итальянцев в России», но далеко не все знают, где именно проходили съёмки. На деле у фильма три главные географические точки: Рим, Москва и Ленинград.

В Италии снимали буквально скрытой камерой, так как партнёры не оформили разрешение. Поэтому в кадре героиня на мотоцикле «успевает» побывать у достопримечательностей, расположенных на большом расстоянии друг от друга.

Москва в картине показана минимально — зрители могут заметить Красную площадь и Арбат. Но настоящим центром действия стал Ленинград. Именно там герои ищут клад «подо львом», а режиссёр Эльдар Рязанов показал город во всей красе.

В фильме можно увидеть Исаакиевский и Казанский соборы, гостиницу «Астория», Петропавловскую крепость, Певческую капеллу, Семимостье. Для сцены с взрывом на площади Восстания даже построили бутафорское здание.

Знаковыми стали и трюковые эпизоды: прыжок с Биржевого моста, съёмки у сфинксов на Университетской набережной и сцены с дрессированным львом Кингом.

Таким образом, главной «звездой» комедии стал именно Ленинград, и сегодня многие туристы с интересом ищут знакомые места, чтобы пройтись по следам героев любимого фильма.

Читайте также: Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит