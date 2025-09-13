Меню
Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит

13 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Это совсем не было задумано.

Вы когда-нибудь задумывались, почему в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» Евгений Евстигнеев вдруг появляется с ногой в гипсе и сидит в инвалидной коляске? Многие зрители уверены: так и было задумано сценарием. Но на самом деле всё оказалось гораздо прозаичнее и смешнее.

Как всё начиналось

Картина задумывалась как советско-итальянский проект: после «Ватерлоо» итальянская сторона осталась должна «Мосфильму» и долг решили отдать фильмом. Рязанов и Брагинский сначала предлагали сценарий «Спагетти по-русски», но его переписали — итальянцам хотелось больше драйва и экшена. Так появился авантюрный сюжет, полный погонь, трюков и юмора.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Курьёз накануне съёмок

Когда подготовка шла полным ходом, Евстигнеев решил поиграть с дочерью в бадминтон и… сломал ногу. Международные съёмки уже согласованы, всё расписано по дням — менять актёра означало сорвать проект. И тогда сам Евстигнеев предложил выход: «А давайте сделаем моего героя хромым». Так и вышло: гипс вписали в роль, и персонаж смотрелся даже колоритнее.

Забавное последствие

Через несколько месяцев нога актёра зажила, и гипс сняли. Но по фильму он всё ещё должен был оставаться «раненым». Приходилось надевать муляж и изображать хромоту. Забавная ситуация: в жизни он уже здоров, а на экране продолжал ковылять.

Вот так случайная травма подарила фильму ещё один штрих. И теперь сцены с Евстигнеевым в гипсе — не придуманная режиссёрская деталь, а курьёз, который сам стал частью легенды советского кино, пишет «Горожанин о кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был Лелик из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Екатерина Адамова
