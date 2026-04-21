Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги

21 апреля 2026 21:00
Пьеса перекочевала на экран с изменениями.  

Картина «Иван Васильевич меняет профессию» по праву считается жемчужиной советской комедийной классики. Однако мало кто из поклонников фильма отдаёт себе отчёт, что в его основе лежит драматургия Михаила Булгакова.

Пьеса под названием «Иван Васильевич» много лет пролежала под цензурным запретом и увидела свет лишь спустя почти три десятилетия после того, как была написана.

Леонид Гайдай взял булгаковский материал, щедро приправил его своим фирменным искромётным юмором и в итоге создал общенациональный кинохит, который знают наизусть миллионы.

Изменения Гайдая

Сюжетная канва фильма во многом повторяет литературный источник. Большинство событий, диалогов и комических положений перекочевали на экран практически без изменений. Но Гайдай остался бы верен себе, если бы не добавил в повествование свежие краски.

В оригинальной пьесе центральная фигура — изобретатель Николай Тимофеев, которого домашние ласково окрестили Кокой. В фильме его место занял Александр Тимофеев, но зрители безошибочно узнали в нём обаятельного Шурика — героя предыдущих гайдаевских лент.

У Булгакова герои ютились в коммуналке — типичный быт той эпохи. Гайдай же расселил персонажей по отдельным квартирам.

Кошка Шурика, вокруг которой в комедии построено несколько забавных эпизодов, в литературном источнике отсутствует напрочь.

Другие дополнения

Режиссёр наполнил картину отсылками, которые были понятны каждому жителю СССР — вроде шуток о бюрократических порядках.

Кроме того, булгаковская пьеса не предполагала ярких вставок, а у Гайдая появились музыкальные номера.

В фильм также вписали героев и сцены, которых в оригинале не было и в помине. Например, забавная суматоха Ульяны Андреевны.

Светлана Левкина
