Гайдай это не придумал сам: из каких фильмов он «утащил» популярные сцены для «Операции „Ы“» — вы удивитесь

25 апреля 2026 11:00
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 1965

Вы смеялись десятилетиями, не зная правды.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» давно воспринимается как эталон советской комедии. Кажется, что все сцены в ней — чистое вдохновение и точное попадание в зрителя, но если присмотреться внимательнее, становится ясно: некоторые эпизоды уже мелькали на экране раньше.

Леонид Гайдай внимательно смотрел чужое кино и умел вычленять из него работающие приёмы. Например, знаменитая перекличка в новелле «Напарник» неожиданно перекликается с фильмом «Спящий лев».

Там герои почти так же представляются перед началом учений, и сама сцена строится по похожему принципу — короткие реплики, характеры, юмор на контрасте.

Похожая история и с «Наваждением». Эпизод с экзаменом, где герой пытается схитрить с помощью спрятанного наушника, имеет очевидный параллель в картине «Грешный ангел» 1962 года. Там персонаж тоже маскирует устройство под бинт и получает подсказки извне. Ситуация разворачивается почти по той же логике — напряжение, абсурд и комический провал.

Не копия, а точный расчёт

Разница в том, как это сделано. У Гайдая заимствованные идеи превращаются в полноценные комедийные сцены, где работает ритм, монтаж и актёрская подача. Он не копирует, а усиливает, доводя эпизоды до той степени точности, когда они начинают жить отдельно от источника.

В итоге зритель запомнил не оригиналы, а их переработку. Старые фильмы остались в тени, а «Операция „Ы“» стала частью культурного кода. И, возможно, именно это и есть главный талант режиссёра — брать знакомое и делать его по-настоящему своим.

Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 1965
Екатерина Адамова
