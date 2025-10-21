Меню
Фродо, у нас отмена: «Властелина колец» на Западе признали опасным для темнокожих – и орки всему виной

21 октября 2025 09:25
Неровен час, дойдет и до официальных запретов.

В Британии, где Толкин когда-то преподавал и писал свои легенды о Средиземье, теперь изучают, как его книги якобы «демонизируют арабов и африканцев». В Ноттингемском университете появился курс по «деколонизации» Толкина, и его смысл… сложно понять с первого раза.

Студентов учат, что орки – жертвы «этнического шовинизма», а восточные и южные народы вроде харадримов и истерлингов изображены как воплощение зла. Лектор Оньека Нубиа уверена: светлые народы Средиземья символизируют Запад, а тёмные – угнетённые и неправильно понятые культуры.

В эту идеологическую кашу попали даже «Потерянный рай» Мильтона и Шекспир — якобы они вычеркнули африканцев из британской истории. Но основное внимание досталось Толкину.

Его обвиняют в том, что «Властелин колец» закрепляет расовые стереотипы и подменяет борьбу добра со злом столкновением белых и «не-белых».

Фанаты реагируют предсказуемо: с недоумением и злостью. Ведь сам Толкин, человек, переживший мировую войну и глубоко католичный интеллектуал, прямо писал, что ненавидит любую форму расизма.

Его орки и южане – не аллегория народов, а образы зла и искажённой воли. У него нет «цвета кожи», есть лишь моральный выбор.

Переосмысливать классику полезно, но превращать «Властелина колец» в политическую брошюру — всё равно что искать гендерные подтексты в «Сильмариллионе».

Толкин строил не империю предрассудков, а миф — и, как любой великий миф, он принадлежит всем, кто открывает книгу, чтобы попасть в другой мир. А не тем, кто ищет в ней агитку.

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Властелин колец»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
