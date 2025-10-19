Меню
19 октября 2025 15:13
«От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки

В России у сериала за три года фанатов немного. Исправляем!

Иногда, чтобы сделать крутой шпионский триллер, не нужно тратить миллионы на графику, декорации и CGI-драконов. Netflix в 2022 году доказал это мини-сериалом «Госизмена» – пятисерийной историей о предательстве в MI6, снятой всего за 25 миллионов долларов.

Для сравнения: одна серия «Колец власти» обошлась Amazon примерно в 60 миллионов.

И да, Стивен Кинг был в детском восторге – называл сериал чистой неожиданностью, сообщает Forbes:

«От финала у меня отвисла челюсть. Ошеломляющая концовка, не ожидал такого»

Главный герой, офицер разведки Адам Лоуренс (Чарли Кокс), внезапно становится главой MI6 после того, как его начальника травят. Вскоре выясняется, что за этим стоит бывшая любовница босса и, по совместительству, агент Кремля (Ольга Куриленко), и всё превращается в клубок интриг, шантажа и двойной игры.

Классическая британская драма о власти, предательстве и политике – без голливудского блеска, но с идеальной дозой саспенса и безумным количеством твистов, каждый из которых совсем не выглядит, как «рояль в кустах».

Netflix с самого начала заявлял, что «Госизмена» будет мини-сериалом – без продолжений, без франшизы, без бесконечных сюжетных дыр. Возможно, именно это и сработало: лаконичный формат, умная режиссура и лондонские локации, снятые без зелёного фона.

Итог – шоу, которое по напряжению и чистоте сюжета уделывает проекты в разы дороже. Ну и заставляет короля ужасов поднимать челюсть с пола.

Ранее мы писали: Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти», «Госизмена»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
