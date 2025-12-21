Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал «Чебурашки» дети не поняли, зато взрослые хохотали до слез: создатели спрятали пасхалку почти в титрах

Финал «Чебурашки» дети не поняли, зато взрослые хохотали до слез: создатели спрятали пасхалку почти в титрах

21 декабря 2025 19:36
Кадр из фильма «Чебурашка»

Отсылка стала сюрпризом для зрителей старшего поколения.

Фильм «Чебурашка» балансирует на грани жанров. Формально это яркая, добрая и понятная детям семейная комедия с отличной графикой, трогательным сюжетом и забавными ситуациями.

Но её настоящая магия — во «втором дне», созданном специально для взрослой аудитории. Сценаристы ловко вплели в повествование целый ряд отсылок и подтекстов. Одна из них спряталась уже в конце ленты.

В самом конце фильма есть забавный эпизод. Садовник Гена везёт Чебурашку, усадив его на руль мотороллера. Инспектор ГИБДД останавливает их и выносит вердикт: «Нарушение безопасности движения. Снимите этого с руля».

Два последних слова так слились в речи, что Чебурашка возмущается.

«Я не…», — и его речь обрывают титры.

Хотя зверёк не договаривает последнее слово, многие зрители, особенно постарше, отлично понимают намёк и смеются. Дело в том, что этот старый анекдот был невероятно популярен ещё в 70–80-е годы, когда на экраны выходили оригинальные советские мультфильмы.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест по фильму «Чебурашка».

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Читать дальше 22 декабря 2025
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Читать дальше 22 декабря 2025
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Читать дальше 22 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Читать дальше 22 декабря 2025
Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Читать дальше 22 декабря 2025
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты 4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты Читать дальше 22 декабря 2025
Тест для настоящих фанатов «Брата» и «Брата 2»: сможете ли вы отгадать, из какой именно части эти цитаты Тест для настоящих фанатов «Брата» и «Брата 2»: сможете ли вы отгадать, из какой именно части эти цитаты Читать дальше 22 декабря 2025
Почему «Коварных горничных» оборвали на полуслове: сериал должен был стать заменой «Отчаянных домохозяек», а не провалом Почему «Коварных горничных» оборвали на полуслове: сериал должен был стать заменой «Отчаянных домохозяек», а не провалом Читать дальше 22 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше