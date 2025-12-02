Меню
До премьеры сиквела меньше месяца: а вы точно хорошо помните фильм «Чебурашка»? (тест)

2 декабря 2025 13:46
Кадр из фильма «Чебурашка»

Детали семейной ленты могли уже забыться.

Несмотря на то, что с выхода фильма «Чебурашка» прошло уже почти три года, самое время освежить в памяти его сюжет — ведь уже 1 января 2026 года нас ждёт долгожданное продолжение!

Во второй части на празднике Сони любимец случайно устраивает хаос, после чего вместе с детьми устраивает побег и скрывается в горах. Взрослым придётся забыть о разногласиях и объединиться, чтобы вернуть маленьких путешественников и навести порядок.

Чтобы погрузиться в атмосферу и проверить свою память, подойдёт весёлый тест — отличный повод вспомнить самые трогательные и смешные моменты из жизни Чебурашки перед новой встречей с ним на экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какая страна является родиной Чебурашки.

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
