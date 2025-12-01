Марокко, Израиль или Куба? Какая страна является родиной Чебурашки — ведь откуда-то же он приплыл в СССР

Почему вообще возник вопрос о «национальности» героя знаменитой книги, мультфильмов и кинолент.

В преддверии выхода фильма «Чебурашки 2» легендарный ушастик снова оказался в центре внимания — но не из-за кино. Поводом для обсуждения стала его биография.

В книге Эдуарда Успенского прямо указано: Чебурашка приплыл в СССР в ящике с апельсинами. Именно этот факт и стал отправной точкой для неожиданных политических дискуссий.

Как Чебурашка появился в СССР по версии Успенского

В «Крокодиле Гене и его друзьях» Чебурашка находит ящик с апельсинами в большом фруктовом саду, засыпает внутри, после чего его вместе с грузом отправляют в путешествие по морю.

Ящик открывают уже в магазине, где и находят необычного зверька. Конкретная страна отправления в тексте не названа, что и открыло простор для версий.

Версия из Госдумы: израильское происхождение

Очередной виток спора начался после заседания Государственной думы РФ. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка — «еврей», поскольку апельсины в СССР якобы поставлял только Израиль.

Это заявление и стало причиной публичной дискуссии.

Контраргументы: Марокко и Испания

Другие депутаты напомнили, что в 1960-е годы апельсины в СССР ввозили и из Марокко, и из Испании. Эти данные ставят под сомнение версию о единственном «израильском маршруте».

Кубинская гипотеза от киностудии

Отдельную позицию высказала генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева. По ее словам, создатели мультфильма никогда не поддерживали национальные привязки героя.

Она предположила, что Чебурашка мог прибыть с Кубы, где есть тропические леса, подходящие под описание Успенского. При этом она подчеркнула, что окончательное формирование образа героя произошло именно в СССР, пишет gazeta.ru.

Позиция семьи писателя: вопрос не имеет смысла

Самую жесткую точку зрения озвучила бывшая супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина. Она заявила, что в семье писателя происхождение Чебурашки никогда не обсуждали и сам вопрос считали абсурдным.

По ее мнению, страна отправления апельсинов не имеет никакого отношения к смыслу персонажа.

Что можно считать наиболее вероятной версией

Формально установить родину Чебурашки невозможно: Успенский сознательно не указывал точку старта его пути. Все существующие гипотезы — это интерпретации на основе торговых маршрутов СССР, а не авторского замысла.

Единственное, что можно утверждать точно: Чебурашка стал культурным символом именно в Советском Союзе, независимо от того, откуда пришел ящик с апельсинами.

Также прочитайте: «Она такая строгая, противная, вредная»: с кого Успенский скопировал образ Шапокляк