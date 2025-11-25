«Она такая строгая, противная, вредная»: с кого Успенский скопировал образ Шапокляк

У вредной старухи был реальный прототип. И не один.

Пока зрители ждут премьеру «Чебурашки 2» (2026), интерес к старым героям Успенского снова на пике. И среди них есть персонаж, который неизменно вызывает улыбку — Шапокляк.

Маленькая, колкая, вечно строящая козни, она давно стала частью культурного кода. Но её образ не придумали с нуля: имя, манеры и внешний вид родились из реальных людей и реальных модных традиций.

Откуда взялось странное имя

Внешний облик Шапокляк — это стилизация под моду 1930-х: строгая юбка, жабо, приталенный кардиган, чёрно-белая гамма, аккуратный ридикюль. А её имя — от французского chapeau à claque, «шляпа-хлопок», которую в 1823 году придумал Антуан Жибюс.

Это был складной цилиндр, который можно было закрыть одним щелчком ладони. В мультфильме героиня тоже носит именно такую уплощённую шляпку — отсылка, которую многие никогда не замечали.

На кого был похож характер Шапокляк

О происхождении её характера спорят до сих пор.

Сам Эдуард Успенский откровенно признавался, что вложил в свою героиню характер и внешность первой жены:

«Она такая строгая, противная, вредная».

Были и другие предположения — вплоть до того, что Шапокляк напоминала мать писателя. Успенский это отрицал, но признавал, что «типажи в семье встречались похожие».

А вот внешний вид — это тёща художника

Хранителем визуального образа стал художник Леонид Шварцман, пишет «Коммерсантъ». И он указывал на совершенно иной источник вдохновения.

«Пучок волос и шляпка — это я взял от своей тёщи Нины Францевны», — признавался он.

По словам художника, сходство было только стилистическим — сама тёща была «обаятельной и красивой женщиной», но её манера носить шляпки и аккуратная посадка волос стали основой мультяшной Шапокляк.

Также прочитайте: Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему