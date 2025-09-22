Фанаты нашли волшебника сильнее Волан-де-Морта и Дамблдора вместе взятых — и он стирает врагов из реальности

Этот герой показал, что древняя магия может превзойти любое колдовство из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Волан-де-Морт и Альбус Дамблдор всегда считались вершиной магической силы. Их поединки, заклинания и мастерство вошли в легенды мира «Гарри Поттера».

Но фанаты нашли персонажа, который, по их мнению, способен превзойти обоих. И это вовсе не герой романов Джоан Роулинг, а центральная фигура видеоигры «Hogwarts Legacy».

Магия, пришедшая слишком поздно

В отличие от Дамблдора и Тома Реддла, проявивших способности ещё в детстве, герой «Hogwarts Legacy» долго оставался обычным подростком, пишет автор дзен-кала Джедай из Шира.

Его магия пробудилась лишь к пятнадцати годам, что в волшебном мире считалось почти невозможным.

Но вместе с этим опозданием проявилась уникальная сила — связь с древней магией, загадочной энергией, существовавшей задолго до Хогвартса.

Древняя магия против привычных заклинаний

Фанаты уверены: Дамблдор и Волан-де-Морт работали в рамках современной магии, отточенной школами и традицией. Главный же герой игры напрямую взаимодействует с древней магией, способной уничтожать врагов без заклинаний.

Он побеждает троллей, лагеря тёмных магов и даже гоблинского вождя, хотя всего несколько месяцев назад был новичком.

Сильнее легенд?

Игроки даже приводят конкретные примеры: герой владеет Непростительными заклинаниями, способен в одиночку сокрушать целые отряды и использовать древние силы для стирания врагов из реальности.

«Это тот случай, когда первый год в Хогвартсе делает тебя опаснее любого Темного Лорда», — пишут фанаты на форумах.

Для многих «Hogwarts Legacy» оказался ближе к духу оригинальных книг, чем некоторые официальные продолжения, а сам персонаж — новым символом того, что магия вселенной всё ещё способна удивлять.

