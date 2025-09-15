Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык

Грамота для этих сказочных существ не так уж важна.

Герои «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина давно стали символами упорства и смекалки.

Но если задуматься, далеко не все хоббиты в книгах умели читать и писать. И причина вовсе не в лености, а в том, что в Шире главным навыком считалось умение готовить.

Образование для знати

Грамота в Шире была скорее исключением, чем правилом. Чтение и письмо осваивали в основном представители богатых семей — вроде Бэггинсов.

Так, Бильбо свободно владел не только родным языком, но и эльфийскими наречиями, и позже даже обучал Фродо.

Для простолюдинов же учеба оставалась чем-то ненужным: навыки передавались от родителей к детям, и будущая жизнь хоббита определялась ремеслом семьи.

«Все хоббиты умеют готовить»

Толкин прямо писал:

«Все хоббиты, конечно, умеют готовить, ведь этому искусству они начинают учиться раньше, чем грамоте (которую многие так и не постигают)».

В этой детали кроется сама философия Шира. Для жителей важнее было накрыть богатый стол, чем прочитать книгу.

Даже отец Сэма, Хэмфаст Гэмджи, с подозрением относился к тому, что Бильбо обучил его сына грамоте, надеясь, что это «не выйдет боком».

Контраст с другими народами

В отличие от хоббитов, эльфы и гондорская знать ценили знание языков, истории и традиций.

Но простые жители Средиземья, как и хоббиты, полагались на устные сказания и песни.

Таким образом, Шир жил по законам средневекового уклада: грамотность была уделом богатых, а основным жизненным навыком — вовсе не письмо, а кулинария.

Источник: дзен-канал Мир комиксов и кино

