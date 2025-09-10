Меню
Тайна Гимли из «Властелина колец»: как он оказался в Валиноре, хотя смертным туда нельзя

10 сентября 2025 16:40
Кадр из фильма «Властелин колец»

Его история — редчайший случай в легендариуме Толкина, и объяснение этому до сих пор вызывает споры.

Фильмы Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) подарили миру не только эпические битвы, но и судьбы героев, которые остаются загадкой даже спустя годы.

Среди них — история гнома Гимли, единственного смертного, которому позволили войти в Бессмертные земли, хотя это строго запрещено.

Древнее правило, которое нельзя было нарушать

По законам мира Толкина, попасть в Валинор — владения Валар — могли только бессмертные.

Лишь носителям Единого Кольца сделали исключение: Фродо, Бильбо и Сэму. Они понесли бремя, и Владыки Запада даровали им покой.

Но Гимли не владел Кольцом и не подходил под эти правила.

Загадка Валара: почему именно Гимли

Когда Леголас решил отплыть на Запад, Гимли отправился с ним. Толкин в приложении к «Возвращению короля» писал:

«Мы слышали, что Леголас взял с собой Гимли сына Глоина из-за их крепкой дружбы… Но говорят, что Гимли отправился в путь ещё и потому, что хотел вновь увидеть красоту Галадриэль».

Возможно, именно влияние владычицы Лориэна помогло гному пересечь границу миров.

Галадриэль, Леголас и редкая дружба

Гимли стал первым гномом, восстановившим связь между гномами и эльфами. Его уважение к Галадриэль и дружба с Леголасом превратили его судьбу в уникальный прецедент.

Исследователи Средиземья сравнивают его случай с Туором, смертным, который был принят в Валиноре благодаря любви к эльфийке Идриль.

Загадка, которую Толкин оставил без ответа

Толкин сознательно не дал окончательного ответа, почему Гимли оказался в Валиноре. Возможно, это было решение Валар, продиктованное дружбой, уважением и примирением двух рас, пилшет дзен-канал Джедай из Шира.

Также прочитайте: Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
