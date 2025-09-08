Меню
Киноафиша Статьи Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

8 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма "Властелин колец"

Неожиданная теория ставит под сомнение официальную версию гибели семьи Бэггинсов и связывает трагедию с Голлумом. Толкин оставил намёки, которые меняют всё.

Считается, что родители Фродо умерли из-за несчастного случая, но внимательное прочтение Толкина может привести к неожиданным выводам: всё могло быть совсем не так.

Новая фанатская версия, озвученная дзен-каналом ShadowTavern связывает трагедию с Голлумом — и роль Гэндальфа в этой истории «Властелина колец» выглядит куда сложнее, чем кажется.

Легенда о лодке и хоббитские сплетни

По официальной версии Дрого и Примула Бэггинс утонули во время прогулки по реке Брендивайн.

Для Шира это трагедия, но не сенсация — хоббиты известны своей нелюбовью к воде и неуверенностью на лодках.

Однако в хоббитских пересудах можно услышать и другие версии. Одни уверяют, что лодка перевернулась от тяжести Дрого, другие — что Примула якобы столкнула мужа, а он потянул её за собой. Никто не знает правды, очевидцев не было.

След Голлума и странности маршрута

Есть теория, что гибель родителей Фродо могла быть связана с Голлумом. После событий «Хоббита» он начал искать «Бэггинса» — единственное имя, которое помнил.

Гэндальф сам признаётся, что Голлум двигался на запад и дошёл до «Великой Реки». В книге этим словом называют Андуин, но для Фродо самой большой рекой была Брендивайн.

А если Голлум добрался туда и решил, что Дрого — нужный ему Бэггинс?

Что знал Гэндальф и почему молчал

Есть деталь, которая добавляет загадки. Гэндальф говорит Фродо, что Голлум внезапно повернул обратно, хотя расстояние его не пугало. Почему?

Одно из объяснений — Голлум выполнил «задачу», пусть и по ошибке. Есть даже версия, что Гэндальф знал об этом, но предпочёл промолчать, чтобы не травмировать Фродо.

Совпадение или скрытая правда?

Толкин нигде напрямую не пишет, что Голлум был в Шире или что он видел родителей Фродо. Но непрямые намёки, пустоты в тексте и странные ответы Гэндальфа делают эту теорию живой и интригующей.

И если она верна, смерть родителей Фродо перестаёт быть несчастным случаем и превращается в первую жертву пути Кольца.

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
