«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы

24 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Далекий город»

И это 100% не было частью сюжета.

Турецкие сериалы про аширеты сейчас на пике популярности. Сериал «Далекий город» (Uzak Şehir), который идёт на канале Kanal D, просто бьет все рекорды и захватывает всех своей страстью и эмоциями.

Но вот вопрос: как может случиться, что одна из ключевых сцен последнего эпизода, начавшись поздним вечером, внезапно продолжается при ярком дневном свете?

Этот парадокс вызвал настоящий взрыв комментариев в соцсетях и оставил многих поклонников в недоумении. Что же произошло?

Как ляп стал предметом обсуждений

Зрители, погружённые в историю Алии и Джихана, не могли не заметить, что сцена с резкой сменой освещения нарушила обстановку и заставила усомниться в качестве съемочного процесса, пишет Yellow press.

Казалось бы, при таких высоких рейтингах стоит внимательнее относиться к мелочам, но именно такие бракованные моменты сразу становятся вирусными. Комментарии пользователей были полны иронии, разочарования и даже горечи:

«Кажется, им уже всё равно», «Такое часто бывает в ночных сценах, где свет не замаскирован», «К сожалению, такие нестыковки встречаются и в нашем кино. Это разочаровывает», «Они, видимо, решили: „Забудьте о нас“».

Чем живет сериал и почему он так цепляет

«Далёкий город» — это больше, чем просто история любви и борьбы. Это трагедия и драма, где Алие предстоит сложный путь, начиная с исполнения последней воли супруга в землях Альбора и оказываясь в центре натянутых отношений с главой аширета Джиханом.

Тайны прошлого, борьба за семью, запутанные чувства — именно это удерживает зрителей у экранов. Даже небольшие ляпы воспринимаются как личное оскорбление, ведь сериал стал чем-то близким и важным для многих.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем отличается турецкий сериал «Далекий город» от ливанского оригинала «Аль Хайба».

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Екатерина Адамова
