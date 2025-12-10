Меню
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна

10 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Там точно будут отсылки ко второму сезону, а то и к третьему.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» подошёл к финалу так тихо и в то же время тревожно, что у зрителей остался один вопрос: когда же выйдет развязка, которая объяснит, к чему сериал так настойчиво вел повествование?

Новый трейлер эпизода подкинул повод для обсуждений — Пеннивайз снова произносит слово «неудачники», и это звучит как явное эхо будущего.

Герои, которые будто уже знакомы

История, перенесённая в Дерри 60-х, собирает вокруг Лилли и её друзей почти ту же энергию, что когда-то держала «Клуб неудачников». Не копия, но интонация похожа: обычные дети, у которых слишком рано кончилось спокойствие. Город снова стягивается туманом, а улицы выглядят так, будто ждут чего-то неприятно знакомого.

Кадр из фильма «Оно»

Монстр, который невольно намекает на собственный конец

Военные под командованием генерала Шоу пытаются превратить преследование Пеннивайза в операцию, но Дерри никогда не подчинялся таким схемам. И в момент, когда клоун выкрикивает героям «Прощайте, неудачники», возникает ощущение, что он будто заранее понимает, какой исход ему уготован — пусть ещё через десятилетия.

Финальный эпизод первого сезона выйдет 15 декабря. Дата, которая должна расставить точки хотя бы в первой главе истории.

Дерри откроют ещё глубже

Андрес Мускетти уже заявил о планах продолжить сюжет — два новых сезона должны показать те слои прошлого, о которых даже книги лишь намекали. Вопрос теперь в другом: готов ли зритель заходить ещё дальше в этот город?

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
