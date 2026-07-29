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Киноафиша Статьи Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть

Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть

29 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Доктор Тырса»

У проектов максимум критических отзывов.

Первый канал — один из главных игроков на российском телевидении. Его премьеры всегда на слуху, их обсуждают, хвалят или ругают. Но случались и проекты, которые не вызывали у зрителей ничего, кроме недоумения. Мы собрали сериалы, которые получили самые низкие оценки или стали поводом для критики.

«Доктор Тырса», 3,0

Российская адаптация формата, ориентированная на аудиторию, знакомую с «Доктором Хаусом». Центральный персонаж — не хромой диагност, а травматолог с бородой, которого играет Михаил Пореченков.

Зрители, знающие оригинал, обратили внимание на сходство некоторых сцен: в одном из эпизодов чуть ли не покадрово воспроизводится линия из пятого сезона «Хауса». Актерскую игру многие описывали как любительскую, а проект в целом воспринимался как попытка повторить успех западного образца, не добавляя ничего нового.

«Какой стыд, ужасный сериал, в чем был его смысл?», — пишут в Сети.

Кадр из сериала «Доктор Тырса»

«Три мушкетёра», 4,1

Проект Сергея Жигунова, который выступил режиссёром, продюсером и сценаристом одновременно. Лента выходила и как сериал, и как полнометражный фильм. Бюджет составил около 12 миллионов долларов, съёмки проходили в Чехии, использовались костюмы и 3D-технологии. Однако в прокате проект не окупился — сборы за первый уикенд не достигли даже 5% от затрат.

Роль д'Артаньяна исполнил Риналь Мухаметов. Его интерпретация персонажа была воспринята критиками как не соответствующая духу оригинала. А образ Миледи и вовсе приблизили к современным экшен-героям.

Игру актёров называли одной из самых слабых среди всех экранизаций Дюма.

Кадр из сериала «Три мушкетёра»

«Клим», 7,3

Российская адаптация британского сериала «Лютер». Главную роль исполнил Константин Лавроненко. Официальный рейтинг сериала — 7,3, однако вокруг этой оценки возникали вопросы: некоторые зрители подозревали накрутку, поскольку отзывы были в основном критическими.

Визуальный ряд сериала получил замечания за однообразие. Зрители называли диалоги неестественными, а некоторые сюжетные решения — надуманными.

Проект сравнивали с другими российскими детективными сериалами, вроде «Метода», но эти параллели были вовсе не в пользу «Клима».

«Худшего плагиата я никогда не видел», — подвели итог в Сети.

Кадр из сериала «Клим»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Доктор Тырса», «Три мушкетёра», «Клим»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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