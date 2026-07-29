Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть

Первый канал — один из главных игроков на российском телевидении. Его премьеры всегда на слуху, их обсуждают, хвалят или ругают. Но случались и проекты, которые не вызывали у зрителей ничего, кроме недоумения. Мы собрали сериалы, которые получили самые низкие оценки или стали поводом для критики.

«Доктор Тырса», 3,0

Российская адаптация формата, ориентированная на аудиторию, знакомую с «Доктором Хаусом». Центральный персонаж — не хромой диагност, а травматолог с бородой, которого играет Михаил Пореченков.

Зрители, знающие оригинал, обратили внимание на сходство некоторых сцен: в одном из эпизодов чуть ли не покадрово воспроизводится линия из пятого сезона «Хауса». Актерскую игру многие описывали как любительскую, а проект в целом воспринимался как попытка повторить успех западного образца, не добавляя ничего нового.

«Какой стыд, ужасный сериал, в чем был его смысл?», — пишут в Сети.

«Три мушкетёра», 4,1

Проект Сергея Жигунова, который выступил режиссёром, продюсером и сценаристом одновременно. Лента выходила и как сериал, и как полнометражный фильм. Бюджет составил около 12 миллионов долларов, съёмки проходили в Чехии, использовались костюмы и 3D-технологии. Однако в прокате проект не окупился — сборы за первый уикенд не достигли даже 5% от затрат.

Роль д'Артаньяна исполнил Риналь Мухаметов. Его интерпретация персонажа была воспринята критиками как не соответствующая духу оригинала. А образ Миледи и вовсе приблизили к современным экшен-героям.

Игру актёров называли одной из самых слабых среди всех экранизаций Дюма.

«Клим», 7,3

Российская адаптация британского сериала «Лютер». Главную роль исполнил Константин Лавроненко. Официальный рейтинг сериала — 7,3, однако вокруг этой оценки возникали вопросы: некоторые зрители подозревали накрутку, поскольку отзывы были в основном критическими.

Визуальный ряд сериала получил замечания за однообразие. Зрители называли диалоги неестественными, а некоторые сюжетные решения — надуманными.

Проект сравнивали с другими российскими детективными сериалами, вроде «Метода», но эти параллели были вовсе не в пользу «Клима».

«Худшего плагиата я никогда не видел», — подвели итог в Сети.

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