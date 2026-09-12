Эти сцены в «Унесённых призраками» понятны только взрослым: детям такое лучше не объяснять

«Унесённые призраками» принято воспринимать как красивую сказку о девочке, которая случайно попадает в загадочный мир духов и пытается спасти своих родителей. В детстве внимание обычно цепляется за необычных существ, волшебство и приключения, но с возрастом история раскрывается совсем с другой стороны.

Разбираем моменты, смысл которых становится гораздо понятнее именно взрослому зрителю.

Родители Тихиро

В начале истории родители Тихиро попадают в странный мир и без разрешения начинают есть оставленную там еду. Вскоре они превращаются в свиней. Для ребёнка это выглядит как обычное сказочное наказание, но взрослый зритель может увидеть в эпизоде совсем другой смысл.

Миядзаки связывает жадность родителей с японским обществом периода экономического бума конца XX века. Родители берут всё, что видят перед собой, не задумываясь о последствиях, и именно это становится причиной их превращения.

Юбаба

Владелица купальни Юбаба заметно отличается от традиционного образа японской хозяйки. Её внешний вид и устройство бизнеса напоминают скорее западную модель. В её заведении всё подчинено работе, прибыли и дисциплине.

Особенно важная деталь — сотрудники постепенно лишаются собственных имён. Человек становится частью системы, где личность отходит на второй план. Поэтому история Юбабы работает не только как сказка о злой ведьме, но и как размышление о том, что происходит с культурой и человеком под давлением чужих правил.

Сцены без действия

У «Унесённых призраками» есть эпизоды, где практически ничего не происходит. Например, Тихиро просто идёт или спускается по лестнице. Для современного зрителя такие моменты могут показаться слишком медленными, но Миядзаки намеренно оставляет пространство для тишины.

В японской культуре существует понятие «ма» — пауза или промежуток, который сам по себе имеет значение. Поэтому отсутствие событий здесь становится частью повествования.

Купальня

Работа у Юбабы далека от сказочной идиллии. Тихиро сразу получает самую тяжёлую и неприятную задачу, а начальница наблюдает за подчинёнными и постоянно напоминает им, кто здесь главный.

При этом давление испытывает не только Тихиро. Камадзи работает практически без остановки, Рин привыкла к тяжёлой рутине, а Хаку постепенно теряет собственную личность, пытаясь соответствовать требованиям Юбабы. Купальня становится своеобразной моделью системы, в которой человек ценен прежде всего как работник.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.