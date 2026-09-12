Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти сцены в «Унесённых призраками» понятны только взрослым: детям такое лучше не объяснять

Эти сцены в «Унесённых призраками» понятны только взрослым: детям такое лучше не объяснять

Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Унесенные призраками» (2001)

Хаяо Миядзаки опять спрятал глубокие мысли в простой сюжет.

«Унесённые призраками» принято воспринимать как красивую сказку о девочке, которая случайно попадает в загадочный мир духов и пытается спасти своих родителей. В детстве внимание обычно цепляется за необычных существ, волшебство и приключения, но с возрастом история раскрывается совсем с другой стороны.

Разбираем моменты, смысл которых становится гораздо понятнее именно взрослому зрителю.

Родители Тихиро

В начале истории родители Тихиро попадают в странный мир и без разрешения начинают есть оставленную там еду. Вскоре они превращаются в свиней. Для ребёнка это выглядит как обычное сказочное наказание, но взрослый зритель может увидеть в эпизоде совсем другой смысл.

Миядзаки связывает жадность родителей с японским обществом периода экономического бума конца XX века. Родители берут всё, что видят перед собой, не задумываясь о последствиях, и именно это становится причиной их превращения.

Юбаба

Владелица купальни Юбаба заметно отличается от традиционного образа японской хозяйки. Её внешний вид и устройство бизнеса напоминают скорее западную модель. В её заведении всё подчинено работе, прибыли и дисциплине.

Особенно важная деталь — сотрудники постепенно лишаются собственных имён. Человек становится частью системы, где личность отходит на второй план. Поэтому история Юбабы работает не только как сказка о злой ведьме, но и как размышление о том, что происходит с культурой и человеком под давлением чужих правил.

Кадр из мультфильма «Унесенные призраками» (2001)

Сцены без действия

У «Унесённых призраками» есть эпизоды, где практически ничего не происходит. Например, Тихиро просто идёт или спускается по лестнице. Для современного зрителя такие моменты могут показаться слишком медленными, но Миядзаки намеренно оставляет пространство для тишины.

В японской культуре существует понятие «ма» — пауза или промежуток, который сам по себе имеет значение. Поэтому отсутствие событий здесь становится частью повествования.

Купальня

Работа у Юбабы далека от сказочной идиллии. Тихиро сразу получает самую тяжёлую и неприятную задачу, а начальница наблюдает за подчинёнными и постоянно напоминает им, кто здесь главный.

При этом давление испытывает не только Тихиро. Камадзи работает практически без остановки, Рин привыкла к тяжёлой рутине, а Хаку постепенно теряет собственную личность, пытаясь соответствовать требованиям Юбабы. Купальня становится своеобразной моделью системы, в которой человек ценен прежде всего как работник.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультфильма «Унесенные призраками» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом Читать дальше 13 сентября 2026
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают Читать дальше 11 сентября 2026
Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место Читать дальше 11 сентября 2026
После успеха «Тетради смерти» авторы выпустили еще один хит и провалились: это унылое аниме невозможно дотянуть до финала После успеха «Тетради смерти» авторы выпустили еще один хит и провалились: это унылое аниме невозможно дотянуть до финала Читать дальше 12 сентября 2026
ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки Читать дальше 12 сентября 2026
Настоящая концовка «Сверхъестественного» была за 10 лет до финала: сейчас самое время пересмотреть эту идеальную серию Настоящая концовка «Сверхъестественного» была за 10 лет до финала: сейчас самое время пересмотреть эту идеальную серию Читать дальше 12 сентября 2026
На самом деле Таргариены горят в огне — в «Игре престолов» все напутали На самом деле Таргариены горят в огне — в «Игре престолов» все напутали Читать дальше 12 сентября 2026
Столько не снилось даже героям боевиков: на Хюррем в «Великолепном веке» покушались 7 раз — вот как она могла умереть Столько не снилось даже героям боевиков: на Хюррем в «Великолепном веке» покушались 7 раз — вот как она могла умереть Читать дальше 12 сентября 2026
Катю из «Ворошиловского стрелка» зря осуждают: у нее было как минимум три причины пойти в ту квартиру Катю из «Ворошиловского стрелка» зря осуждают: у нее было как минимум три причины пойти в ту квартиру Читать дальше 12 сентября 2026
Думали, что длиннее «Ван Пис» нет аниме? В этом тайтле уже 9 тысяч историй — и в Японии заканчивать его не собираются Думали, что длиннее «Ван Пис» нет аниме? В этом тайтле уже 9 тысяч историй — и в Японии заканчивать его не собираются Читать дальше 12 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше