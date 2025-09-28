Меню
Киноафиша Статьи Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим

Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим

28 сентября 2025 11:50
«Хижина в лесу» (2011)

Самые оригинальные картины о чудовищах по версии Collider, где страшно не за героев — страшно от того, что всё это слишком похоже на правду

Монстры в кино давно перестали быть просто объектом страха. Иногда они становятся аллегорией боли, утраты или внутренней тьмы, которую каждый прячет глубоко внутри.

Именно поэтому список Collider с десятью самыми оригинальными фильмами о чудовищах ощущается как исповедь: каждый из этих сюжетов не просто пугает, а заставляет признать то, о чём мы стараемся не говорить.

«Полено» (Otesánek, 2000)

Сюрреалистическая притча Яна Шванкмайера о бездетной паре, воспитавшей оживший кусок дерева.

Он превращается в монстра, чья жажда уничтожает всё вокруг. Здесь страшно не существо, а человеческое желание заполнить пустоту любой ценой.

«Невеста Франкенштейна» (The Bride of Frankenstein, 1935)

Продолжение классической истории, где Монстр получает шанс обрести пару. Но результат — трагедия, обнажающая одиночество и вечное стремление к принятию.

Чудовище становится фигурой куда более человечной, чем его создатель.

«Невеста Франкенштейна» (The Bride of Frankenstein, 1935)

«Форма воды» (The Shape of Water, 2017)

Гильермо дель Торо превращает амфибию в символ инаковости и любви. Роман уборщицы и существа из лаборатории звучит как сказка, где чудовище оказывается человечнее палачей.

«Монстро» (Cloverfield, 2008)

Гигантское существо рушит Нью-Йорк, но история показана глазами обычных людей.

Камера дрожит, паника захватывает экран — и зрителя. Это катастрофа, пережитая так, словно ты сам оказался среди бегущей толпы.

«Монстро» (Cloverfield, 2008)

«Магазинчик ужасов» (Little Shop of Horrors, 1986)

Комедийный мюзикл, где монстр — говорящая плотоядная флора. Растение требует крови, а его хозяин делает выбор между успехом и моралью.

Чудовище здесь — соблазн, который невозможно остановить.

«Хижина в лесу» (The Cabin in the Woods, 2011)

Пятеро друзей едут отдохнуть, но оказываются частью ритуала, где их жертва кормит древних богов.

Фильм разбивает жанровые штампы и показывает: монстры — это лишь инструменты в чужой игре.

«Хижина в лесу» (The Cabin in the Woods, 2011)

«Охотники на троллей»

Норвежская псевдодокументальная история, где мифические существа становятся частью экосистемы.

За ними следят бюрократы и охотники, а страх сменяется иронией. Тролли — символ природы, с которой человек пытается договориться.

«Оно приходит за тобой»

Проклятие передаётся через интимную близость. За героиней движется сущность без лица, принимающая чужие образы.

Это воплощение паранойи и напоминание о том, что смерть неотвратима.

«Моя девушка — монстр»

Женщина понимает, что её поступки напрямую связаны с действиями гигантского монстра в Сеуле.

Фильм обыгрывает зависимость, гнев и разрушительные последствия токсичных отношений.

«Бабадук»

Вдова и её сын сталкиваются с персонажем из детской книги, который оказывается воплощением горя и психической боли.

Настоящий монстр — несуществующее чудовище, а выгорание и непрожитая травма.

Фильм

Рейтинг на «Кинопоиске»

1

«Полено»

7.2

2

«Невеста Франкенштейна»

7.1

3

«Форма воды»

6.9

4

«Монстро»

6.9

5

«Магазинчик ужасов»

6.9

6

«Хижина в лесу»

6.7

7

«Охотники на троллей»

6.5

8

«Оно приходит за тобой»

6.3

9

«Моя девушка — монстр»

5.8

10

«Бабадук»

5.7

Фото: Кадры из фильмов «Невеста Франкенштейна» (1935), «Монстро» (2008), «Хижина в лесу» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
