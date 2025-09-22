Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет

В нашей подборке — только высокорейтинговые картины, которые вы могли не заметить.

На Netflix скрывается немало проектов, которые легко могли бы стать новыми хитами, но почему-то остаются в тени громких премьер.

Эти сериалы объединяет одно — зрелищный экшен, постановочные бои, яркие дуэли и драйв, за который любят жанр.

Мы выбрали 7 лучших боевиков Netflix с высокими рейтингами, которые не получили широкой огласки, ноявно заслуживают зрительского внимания.

«Воин» (2019)

Сериал вдохновлён концепцией Брюса Ли и переносит зрителей в Сан-Франциско XIX века, во времена жестоких Тонгских войн.

В центре истории — Ах Сам, мастер боевых искусств, оказавшийся между враждующими бандами.

«Воин» завораживает постановкой боёв: каждая сцена — как тщательно выстроенная хореография, где красота движений сочетается с жестокостью улиц.

«Чёрные паруса» (2014)

Пиратская сага, созданная как приквел к «Острову сокровищ», предлагает зрелище масштаба большого кино.

Морские сражения, абордажи, интриги и предательства переплетаются в истории капитана Флинта.

Несмотря на культовый статус среди ценителей, «Чёрные паруса» остаются недооценённым шедевром жанра.

«Варвары» (2020)

Немецкий исторический боевик оживляет события легендарной битвы в Тевтобургском лесу.

Камерные дуэли здесь соседствуют с масштабными сражениями, снятыми с кинематографическим размахом.

Сериал понравится поклонникам «Викингов» и «Последнего королевства».

«Клео» (2022)

Германский сериал сочетает в себе шпионский триллер, мрачную комедию и кровавый экшен. Клео Штрауб, бывшая убийца из Восточной Германии, после падения Берлинской стены начинает охоту за теми, кто её предал.

Визуальная эстетика сериала делает его одним из самых стильных боевиков Netflix.

«Плохой и сумасшедший» (2021)

Корейский сериал соединяет динамику полицейского триллера, безупречно поставленные сцены боёв и неожиданный юмор.

В центре — детектив Рю Су Ёль и таинственный линчеватель в шлеме, известный как «К». Это один из самых оригинальных и бодрых экшенов платформы.

«Далёкие странники» (2021)

Китайская драма о боевых искусствах с богатой визуальной составляющей и завораживающей хореографией дуэлей.

История о двух мужчинах, связанных судьбой, наполнена интригами, тайными обществами и поэтичными поединками при лунном свете. Фэнтезийный боевик, который нельзя пропустить.

«Рагнарёк»

Скандинавская мифология встречается с современной подростковой драмой. Главный герой узнаёт, что является реинкарнацией Тора, и вступает в схватку с великанами, живущими среди людей.

Сериал сочетает супергеройский драйв, атмосферу древних саг и впечатляющий визуальный ряд.

Таблица основных данных

Сериал Жанр Страна Рейтинг IMDb Рейтинг Кинопоиск Воин Боевик, драма США 8,4 7,8 Чёрные паруса Приключения, экшен США 8,2 7,7 Варвары Исторический боевик Германия 7,2 7,1 Клео Триллер, боевик Германия 7,4 7,3 Плохой и сумасшедший Боевик, комедия Корея 8,0 7,5 Далёкие странники Фэнтези, боевик Китай 8,3 7,9 Рагнарёк Фэнтези, боевик Норвегия 7,5 7,0

Источник: Дзен-канал «Джедай из Шира».

