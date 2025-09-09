«Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране»: у нового фильма с Фениксом 6,7 на IMDb, зато отзывы восторженные

Ари Астер превращает пандемию в паранойю, а зрители спорят, гений это или хаос.

Фильм Ари Астера «Эддингтон» повился в цифре и сразу же вызвал бурю споров.

Режиссёр «Солнцестояния» и «Реинкарнации» снова погружает зрителя в тревожный и болезненный мир.

На этот раз действие разворачивается в южном городке, где шериф в исполнении Хоакина Феникса пытается сохранить контроль, но события выходят из-под контроля. Вокруг пандемия, протесты, политические интриги, разрушенные семьи и внутренние страхи.

Феникс на пределе

В «Эддингтоне» Хоакин Феникс играет человека, который постепенно теряет связь с реальностью.

Его герой одержим идеей баллотироваться в мэры и удержать власть в городе, но сталкивается с холодной женой, тёщей и хитрым соперником в лице Педро Паскаля.

В какой-то момент шериф начинает вести себя всё более непредсказуемо: устраивает сцены на заседаниях, срывается на жителей и даже разговаривает сам с собой, словно спорит с собственным разумом.

Зрители сходятся в одном — именно Хоакин Феникс держит на себе фильм.

«Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране, будто переживая чужое безумие как своё», — пишут на форумах.

Кино, которое давит

Ари Астер смешивает пандемию, социальные протесты, конфликты поколений и политические манипуляции в одной истории, превращая фильм в болезненный портрет эпохи.

Зрители реагируют по-разному. Одни называют «Эддингтон» дерзким и смелым экспериментом:

«Цепляет с первых минут, попадает прямо по нервам страны».

Другие считают, что фильм требует полной вовлечённости:

«Это не кино для фона, герои здесь скорее символы, чем люди».

Есть и те, кто видит в нём скрытую глубину:

«Эддингтон» передаёт растерянность и настоящую истерику людей, которые не знают, как жить дальше и где искать правду».

Но немало тех, кого отпугивает перегруженность темами и визуальные эксперименты — сцены, снятые через смартфон, вызывают раздражение, а хронометраж в 2 часа 28 минут кажется слишком растянутым.

Стоит ли смотреть?

Рейтинги отражают противоречивую реакцию: 6,2 на «Кинопоиске», 6,7 на IMDb и 70% положительных оценок на Rotten Tomatoes.

«Эддингтон» — не развлечение на вечер и точно не фильм для всех. Это сложное, многослойное высказывание о времени, когда реальность и паранойя слились в одно. Готов ли зритель снова пережить 2020-й — решать ему.

