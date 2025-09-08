Меню
Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии

Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии

8 сентября 2025 14:15
Кадры из сериалов «Кодекс молчания», «Отдел нераскрытых дел», «Захват»

Сериалы, где каждая деталь важна, а развязки невозможно предсказать.

Британские детективы — это отдельный мир: холодные дела, мрачные улицы, психологические игры и тайны, которые держат в напряжении до последней минуты.

Эти сериалы могли пройти мимо массового зрителя, но критики оценили их крайне высоко — рейтинги доходят до 100 %.

«Кодекс молчания» (2025)

Премьера года от ITV мгновенно покорила критиков: 100 % одобрения на Rotten Tomatoes и высокая оценка на Metacritic — 80/100.

История о молодой женщине, которая оказывается в центре масштабной полицейской операции, удивляет своей динамикой и свежим взглядом на жанр.

Rose Ayling-Ellis называют сериал «открытием сезона», а напряжение здесь держится с первой до последней минуты.

«Кодекс молчания» (2025)

«Карен Пири» (2022–2025)

Экранизация романов Вал Макдермид неожиданно стала любимицей критиков: 91 % одобрения на Rotten Tomatoes и средняя оценка 8.6/10.

Главная героиня, детектив Карен Пири, распутывает холодные дела, давно забытые архивами полиции.

Второй сезон, вышедший в июле 2025 года, только укрепил статус сериала как «новой звезды британских процедурных драм».

«Захват» (2019–2022)

Современный технологический триллер о манипуляциях с видеодоказательствами и цифровыми следами.

Первый сезон получил 92 % положительных отзывов, а второй добрался до идеальных 100 % на Rotten Tomatoes.

Критики называют сериал «умопомрачительным» и «точно попадающим в дух времени». Для поклонников психологических картин — это абсолютный must-see.

«Захват» (2019–2022)

«Дежурство» (2021–2025)

Действие разворачивается в условиях замкнутого пространства: убийство на атомной подлодке превращает расследование в смертельную игру.

Сериал держит уверенные 85 % одобрения критиков и стал одним из самых рейтинговых проектов BBC последних лет, собрав более 10 миллионов зрителей за первую неделю показа.

В 2025 году проект продлили на третий сезон.

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

Адаптация культовых датских романов о холодных делах — теперь в британском стиле. Премьера Netflix получила 75 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и уже собрала армию поклонников.

Интеллектуальный детектив, в котором прошлое всегда догоняет настоящее, — сериал, который наверняка станет новой франшизой для сервиса.

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

По факту

Сериал Годы выхода Рейтинг (Rotten Tomatoes) Особенности
Кодекс молчания 2025 100 % Новый взгляд на жанр, динамика, напряжение
Карен Пири 2022–2025 91 % Женский детектив, холодные дела, BAFTA
Захват 2019–2022 92 % и 100 % Технологический триллер, deepfake, заговор
Дежурство 2021–2025 85 % Триллер на подлодке, рекордные рейтинги
Отдел нераскрытых дел 2025 75 % Адаптация бестселлеров, холодные дела

Фото: Кадры из сериалов «Кодекс молчания» (2025), «Захват» (2019–2022), «Отдел нераскрытых дел» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
