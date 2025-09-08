Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии

Британские детективы — это отдельный мир: холодные дела, мрачные улицы, психологические игры и тайны, которые держат в напряжении до последней минуты.
Эти сериалы могли пройти мимо массового зрителя, но критики оценили их крайне высоко — рейтинги доходят до 100 %.
«Кодекс молчания» (2025)
Премьера года от ITV мгновенно покорила критиков: 100 % одобрения на Rotten Tomatoes и высокая оценка на Metacritic — 80/100.
История о молодой женщине, которая оказывается в центре масштабной полицейской операции, удивляет своей динамикой и свежим взглядом на жанр.
Rose Ayling-Ellis называют сериал «открытием сезона», а напряжение здесь держится с первой до последней минуты.
«Карен Пири» (2022–2025)
Экранизация романов Вал Макдермид неожиданно стала любимицей критиков: 91 % одобрения на Rotten Tomatoes и средняя оценка 8.6/10.
Главная героиня, детектив Карен Пири, распутывает холодные дела, давно забытые архивами полиции.
Второй сезон, вышедший в июле 2025 года, только укрепил статус сериала как «новой звезды британских процедурных драм».
«Захват» (2019–2022)
Современный технологический триллер о манипуляциях с видеодоказательствами и цифровыми следами.
Первый сезон получил 92 % положительных отзывов, а второй добрался до идеальных 100 % на Rotten Tomatoes.
Критики называют сериал «умопомрачительным» и «точно попадающим в дух времени». Для поклонников психологических картин — это абсолютный must-see.
«Дежурство» (2021–2025)
Действие разворачивается в условиях замкнутого пространства: убийство на атомной подлодке превращает расследование в смертельную игру.
Сериал держит уверенные 85 % одобрения критиков и стал одним из самых рейтинговых проектов BBC последних лет, собрав более 10 миллионов зрителей за первую неделю показа.
В 2025 году проект продлили на третий сезон.
«Отдел нераскрытых дел» (2025)
Адаптация культовых датских романов о холодных делах — теперь в британском стиле. Премьера Netflix получила 75 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и уже собрала армию поклонников.
Интеллектуальный детектив, в котором прошлое всегда догоняет настоящее, — сериал, который наверняка станет новой франшизой для сервиса.
По факту
|Сериал
|Годы выхода
|Рейтинг (Rotten Tomatoes)
|Особенности
|Кодекс молчания
|2025
|100 %
|Новый взгляд на жанр, динамика, напряжение
|Карен Пири
|2022–2025
|91 %
|Женский детектив, холодные дела, BAFTA
|Захват
|2019–2022
|92 % и 100 %
|Технологический триллер, deepfake, заговор
|Дежурство
|2021–2025
|85 %
|Триллер на подлодке, рекордные рейтинги
|Отдел нераскрытых дел
|2025
|75 %
|Адаптация бестселлеров, холодные дела
