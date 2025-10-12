Меню
Киноафиша Статьи Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время

12 октября 2025 21:02
Кадры из мультсериалов «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!», «Кайдзю №8», «Моб Психо 100»

Они развивают похожие идеи, но более удачным образом.

На самом деле у «Ванпанчмена» довольно абсурдный сюжет: герой, настолько сильный, что он может убить практически кого угодно одним ударом. Но фанаты обожают этот проект, что доказывают обсуждения в соцсетях.

А ведь есть аниме-хиты куда лучше чем «Ванпанчмен». Собрали 6 таких.

«Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!»

Пока Сайтама сетует на то, что он настолько силён, что не может найти достойного противника, герой аниме «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!» просто хочет жить ничем не примечательной жизнью. Но у него так не получается.

Он родился с целой кучей паранормальных способностей и в свои 16 лет уже стал сильнейшим эспером планеты.

Кадр из мультсериала «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!»

«Быть героем Икс»

Хит «Быть героем Икс» сочетает в себе полноценную 3D и 2D-анимацию, которые то и дело «переключаются», по-видимому, чтобы передать способности главного героя менять реальность по щелчку пальцев.

В этом аниме персонажи быстро становятся идолами: и чем больше люди им поклоняются, тем более могущественными они могут стать. Как и в «Ванпанчмене».

Кадр из мультсериала «Быть героем Икс»

«Кайдзю №8»

Знаковое аниме «Кайдзю №8» является отличной заменой «Ванпанчмену». Вместо отжиманий, приседаний, пресса или даже бега главный герой обретает невероятную силу, когда случайно проглатывает маленькое существо-кайдзю.

Но куда важнее, что в глубине души персонаж остается человеком, всё ещё цепляющимся за свои мечты.

Кадр из мультсериала «Кайдзю №8»

«Моя геройская академия»

В отличие от Сайтамы, у Идзуку более сложные отношения с силами. Но оба этих героя в начале историй мало что из себя представляют.

Главное преимущество «Моей геройской академии» перед «Ванпанчменом» — это постоянный рост качества сюжета.

Кадр из мультсериала «Моя геройская академия»

«Провожающая в последний путь Фрирен»

Пусть эльфийская внешность главной героини аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» никого не обманывает. На самом деле, это один из величайших по силе протагонистов во всём аниме.

Как и Сайтама, Фрирен приходится многого лишиться ради своей особенности. В ее случае трагедия — это потеря любимых людей.

Кадр из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

«Моб Психо 100»

«Моб Психо 100» показывает героя, который стремится жить нормальной жизнью, сдерживая свои эмоции. В противном случае его подавленные эмоции и экстрасенсорные способности вырвутся наружу и случится катастрофа.

Кадр из мультсериала «Моб Психо 100»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года.

Фото: Кадры из мультсериалов «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!», «Быть героем Икс», «Кайдзю №8», «Моя геройская академия», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Моб Психо 100», «Ванпанчмен»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
