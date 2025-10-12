Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время

Они развивают похожие идеи, но более удачным образом.

На самом деле у «Ванпанчмена» довольно абсурдный сюжет: герой, настолько сильный, что он может убить практически кого угодно одним ударом. Но фанаты обожают этот проект, что доказывают обсуждения в соцсетях.

А ведь есть аниме-хиты куда лучше чем «Ванпанчмен». Собрали 6 таких.

«Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!»

Пока Сайтама сетует на то, что он настолько силён, что не может найти достойного противника, герой аниме «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!» просто хочет жить ничем не примечательной жизнью. Но у него так не получается.

Он родился с целой кучей паранормальных способностей и в свои 16 лет уже стал сильнейшим эспером планеты.

«Быть героем Икс»

Хит «Быть героем Икс» сочетает в себе полноценную 3D и 2D-анимацию, которые то и дело «переключаются», по-видимому, чтобы передать способности главного героя менять реальность по щелчку пальцев.

В этом аниме персонажи быстро становятся идолами: и чем больше люди им поклоняются, тем более могущественными они могут стать. Как и в «Ванпанчмене».

«Кайдзю №8»

Знаковое аниме «Кайдзю №8» является отличной заменой «Ванпанчмену». Вместо отжиманий, приседаний, пресса или даже бега главный герой обретает невероятную силу, когда случайно проглатывает маленькое существо-кайдзю.

Но куда важнее, что в глубине души персонаж остается человеком, всё ещё цепляющимся за свои мечты.

«Моя геройская академия»

В отличие от Сайтамы, у Идзуку более сложные отношения с силами. Но оба этих героя в начале историй мало что из себя представляют.

Главное преимущество «Моей геройской академии» перед «Ванпанчменом» — это постоянный рост качества сюжета.

«Провожающая в последний путь Фрирен»

Пусть эльфийская внешность главной героини аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» никого не обманывает. На самом деле, это один из величайших по силе протагонистов во всём аниме.

Как и Сайтама, Фрирен приходится многого лишиться ради своей особенности. В ее случае трагедия — это потеря любимых людей.

«Моб Психо 100»

«Моб Психо 100» показывает героя, который стремится жить нормальной жизнью, сдерживая свои эмоции. В противном случае его подавленные эмоции и экстрасенсорные способности вырвутся наружу и случится катастрофа.

