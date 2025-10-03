Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года

Октябрь 2025 года радует фанатов не только новыми онгоингами, но и мощными продолжениями культовых тайтлов. На экраны возвращаются истории, которые уже успели завоевать любовь зрителей, — от комедий и исекаев до мрачных драм и супергеройских боёв.

«Повар небесной гостиницы» (2 октября)

Кулинарная сказка продолжает радовать любителей доброго фэнтези. Герои возвращаются к своим кухонным подвигам, где блюда становятся почти волшебством. Первый сезон покорил зрителей уютной атмосферой и сочетанием гастрономии и магии, и второй обещает ещё больше «вкусных» открытий.

«Моя геройская академия: Финал» (4 октября)

Один из самых популярных сёнэнов современности подходит к своей кульминации. Финальный сезон обещает эпические сражения, драму и ответ на главный вопрос: сумеет ли Дэку стать героем, которого ждёт весь мир? Для фанатов это событие уровня «не пропустить ни одной серии».

«Семья шпиона» (4 октября)

Любимая семейка возвращается! Шпион, телепатка и киллерша снова будут справляться с жизнью под одной крышей. «Семья шпиона» стала мировым феноменом благодаря сочетанию комедии, боевика и нежных семейных моментов. Третий сезон — ещё больше миссий, абсурдных ситуаций и милых сцен с Аней.

«Для тебя, Бессмертный» (4 октября)

Меланхоличное и философское аниме о бессмертном существе Фуши продолжается. Каждый сезон этого тайтла — история о жизни и смерти, о памяти и боли утрат. В третьей главе зрителей ждёт новое испытание: сможет ли герой сохранить человечность после сотен лет одиночества?

«Ранма 1/2» (2024) (5 октября)

Перезапуск легендарной комедии о парне, превращающемся в девушку при контакте с водой, получил продолжение. Юмор, драки, абсурдные ситуации и всё то, за что фанаты любили оригинал, вернулись в обновлённой обёртке. Второй сезон обещает углубить отношения героев и подарить новые безумные арки.

«Кулинарные скитания в параллельном мире» (8 октября)

История о том, как современный повар переносится в другой мир и начинает кормить героев фэнтезийного эпоса, продолжается. Первый сезон зацепил зрителей сочетанием исекая и уютного «фуд-аниме». Второй сезон обещает новые рецепты и знакомства с необычными существами.

«Ванпанчмен» (12 октября)

Наконец-то! Сайтама возвращается. Третий сезон одного из самых популярных экшен-аниме последних лет продолжит историю о самом сильном герое, которому скучно жить без достойных врагов. Фанаты «Ванпанчмена» ждут адаптации масштабной арки с Ассоциацией монстров и новых эпичных боёв.

Осенний сезон действительно богат на возвращения — от философских драм до лёгких комедий и мегапопулярных экшенов. Каждый из этих сиквелов обещает подарить что-то своё: одни — слёзы, другие — смех, третьи — мурашки от битв.

