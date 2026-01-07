Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке

Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке

7 января 2026 21:31
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке

Проекты значительно устарели.

2000-е стали очень важным десятилетием для становления аниме. В то время зрители меньше заботились о том, чтобы сериалы были идеальными, с радостью поглощая каждую новинку

Однако современная аудитория смотрит в других условиях. Стриминговые платформы переполнены контентом, и ценятся лишь те картины, которые мгновенно цепляют. А в соцсетях зрители обсуждают недостатки каждого релиза.

Теперь стили, когда-то считавшиеся экспериментальными, воспринимаются как устаревшие. Эти 5 аниме из «нулевых» сейчас вряд ли бы стали популярными — по ряду причин.

«Наруто»

«Наруто» — одна из самых любимых фанатами вселенных. Тем не менее, её структура не пережила бы эру «запойного» просмотра. Бесконечные филлерные серии и медленный темп отпугнули бы современных зрителей задолго до того, как история достигла бы своих лучших арок.

Если бы мультсериал выходил сегодня, зрители бы отсеялись ещё до того, как сюжет по-настоящему начался.

Кадр из мультсериала «Наруто»

«Блич»

«Блич» начинался сильно, но в середине потерял нить сюжета. Сюжетная линия еле двигалась через бесконечные битвы. Визуальные эффекты и саундтрек были на неплохом уровне, чтобы удержать аниме на плаву, но его сценарий оставлял желать лучшего.

Современная аудитория требует мощных завязок и неожиданных твистов. «Блич» не смог бы удержать внимание публики.

Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке

«Хвост феи»

Главной темой аниме «Хвост феи» была сила дружбы. Эти трогательные мотивы хорошо работали в 2000-е, когда в сериалах были более длинные сюжетные арки и больше времени между ними.

Но сейчас каждая крупная битва, заканчивающаяся речью о дружбе, раздражала бы фанатов. У сериала был специфический шаблон, который быстро наскучил бы современной аудитории.

Кадр из мультсериала «Хвост феи»

«Шумиха!»

Аниме «Шумиха!» было очень необычным проектом с замысловатым хаосом. У картины оказалось настолько загадочное повествование, что аудитория с трудом успевала. Это свело бы с ума современных зрителей.

Постоянные смены временных линий и персонажей требуют больше терпения, чем есть у большинства нынешних фанатов.

Кадр из мультсериала «Шумиха!»

«Ария»

А вот у «Арии» наоборот спокойный тон и медленный ритм. Целые серии разворачивались без всякой спешки.

Но современная публика жаждет историй, которые смешивали бы этот покой с эмоциональным движением сюжета. А «Ария» остается медитативной лентой, за которой легко заскучать.

Кадр из мультсериала «Ария»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года.

Фото: Кадры из мультсериалов «Наруто», «Блич», «Шумиха!», «Ария», «Хвост феи»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет Читать дальше 5 января 2026
Когда выйдет продолжение «Лиричной волшебницы Нанохи»: зрители 8 лет ждали возвращения аниме-хита Когда выйдет продолжение «Лиричной волшебницы Нанохи»: зрители 8 лет ждали возвращения аниме-хита Читать дальше 7 января 2026
Смысл имени Сайтамы понятен только японцам: вот что зашифровали в герое «Ванпанчмена» Смысл имени Сайтамы понятен только японцам: вот что зашифровали в герое «Ванпанчмена» Читать дальше 7 января 2026
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате Читать дальше 5 января 2026
1 кружка, 3 ингредиента и 4 минуты в микроволновке: как Карамелька из «Трех котов» учит готовить самый уютный кекс зимы 1 кружка, 3 ингредиента и 4 минуты в микроволновке: как Карамелька из «Трех котов» учит готовить самый уютный кекс зимы Читать дальше 8 января 2026
«Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок «Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок Читать дальше 8 января 2026
Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Читать дальше 8 января 2026
262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами 262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами Читать дальше 8 января 2026
В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл Читать дальше 7 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше