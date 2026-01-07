Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке

2000-е стали очень важным десятилетием для становления аниме. В то время зрители меньше заботились о том, чтобы сериалы были идеальными, с радостью поглощая каждую новинку

Однако современная аудитория смотрит в других условиях. Стриминговые платформы переполнены контентом, и ценятся лишь те картины, которые мгновенно цепляют. А в соцсетях зрители обсуждают недостатки каждого релиза.

Теперь стили, когда-то считавшиеся экспериментальными, воспринимаются как устаревшие. Эти 5 аниме из «нулевых» сейчас вряд ли бы стали популярными — по ряду причин.

«Наруто»

«Наруто» — одна из самых любимых фанатами вселенных. Тем не менее, её структура не пережила бы эру «запойного» просмотра. Бесконечные филлерные серии и медленный темп отпугнули бы современных зрителей задолго до того, как история достигла бы своих лучших арок.

Если бы мультсериал выходил сегодня, зрители бы отсеялись ещё до того, как сюжет по-настоящему начался.

«Блич»

«Блич» начинался сильно, но в середине потерял нить сюжета. Сюжетная линия еле двигалась через бесконечные битвы. Визуальные эффекты и саундтрек были на неплохом уровне, чтобы удержать аниме на плаву, но его сценарий оставлял желать лучшего.

Современная аудитория требует мощных завязок и неожиданных твистов. «Блич» не смог бы удержать внимание публики.

«Хвост феи»

Главной темой аниме «Хвост феи» была сила дружбы. Эти трогательные мотивы хорошо работали в 2000-е, когда в сериалах были более длинные сюжетные арки и больше времени между ними.

Но сейчас каждая крупная битва, заканчивающаяся речью о дружбе, раздражала бы фанатов. У сериала был специфический шаблон, который быстро наскучил бы современной аудитории.

«Шумиха!»

Аниме «Шумиха!» было очень необычным проектом с замысловатым хаосом. У картины оказалось настолько загадочное повествование, что аудитория с трудом успевала. Это свело бы с ума современных зрителей.

Постоянные смены временных линий и персонажей требуют больше терпения, чем есть у большинства нынешних фанатов.

«Ария»

А вот у «Арии» наоборот спокойный тон и медленный ритм. Целые серии разворачивались без всякой спешки.

Но современная публика жаждет историй, которые смешивали бы этот покой с эмоциональным движением сюжета. А «Ария» остается медитативной лентой, за которой легко заскучать.

