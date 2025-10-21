Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет

Пока фанаты праздновали возвращение Сон Джуна, жюри престижной премии Newtype Anime Awards решило иначе. Главным победителем 2025 года стало вовсе не громкое «Поднятие уровня в одиночку», а романтическая комедия про неудачниц.

В японский топ-3 вошли три сериала, которые обошли мировой хит и доказали: не только битвы и монстры могут быть эпичными.

«Слишком много проигравших героинь!»

Победитель года — неожиданно человечная история. Главный герой, Кадзухико Нукумидзу, считает себя фоном в чужих любовных драмах и называет девушек, которым не повезло в чувствах, «проигравшими героинями». Но жизнь поворачивается так, что именно он становится центром их внимания.

Аниме — лёгкое, смешное и немного меланхоличное. Без теней, прокачки и эпических монстров, зато с тем, что куда ближе зрителю: юношескими комплексами, самоиронией и чувством, что иногда «проиграть» — это тоже форма победы.

«Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX»

На втором месте — совершенно другой масштаб. Новый «Гандам» — не просто очередная вариация на тему мехов и войн, а жёсткое размышление о том, как технологии меняют человека.

Здесь битвы — не ради эффекта, а ради смысла: каждый бой — внутренний конфликт, каждый пилот — отражение своей эпохи. И пусть название звучит как крик модема из 2000-х, сериал получил признание за режиссуру и сценарий, в котором «война» наконец перестала быть глянцем и стала философией.

«Монолог фармацевта» (2-й сезон)

Третье место досталось сериалу, который тихо делает то, чего не смогли громкие тайтлы: держит внимание без взрывов. Продолжение истории Маомо, девушки-фармацевта при императорском дворе, сочетает детектив, интриги и почти поэтический ритм. Здесь важен не экшен, а наблюдение, не сила, а интеллект.

Именно такой подход, кажется, и покорил Японию: в мире, где все хотят «подняться в одиночку», этот сериал напоминает, что знание и любопытство — тоже форма могущества.

Победа «Проигравших героинь» и призовые места для «Гандама» и «Монолога» — сигнал, что индустрия взрослеет. Японцы выбрали не аниме о власти и силе, а истории, где эмоции и человечность важнее уровней и прокачки.

