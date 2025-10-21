Меню
Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет

21 октября 2025 15:13
Кадр из аниме «Слишком много проигравших героинь!»

Выбор жюри был довольно неожиданным.

Пока фанаты праздновали возвращение Сон Джуна, жюри престижной премии Newtype Anime Awards решило иначе. Главным победителем 2025 года стало вовсе не громкое «Поднятие уровня в одиночку», а романтическая комедия про неудачниц.

В японский топ-3 вошли три сериала, которые обошли мировой хит и доказали: не только битвы и монстры могут быть эпичными.

«Слишком много проигравших героинь!»

Победитель года — неожиданно человечная история. Главный герой, Кадзухико Нукумидзу, считает себя фоном в чужих любовных драмах и называет девушек, которым не повезло в чувствах, «проигравшими героинями». Но жизнь поворачивается так, что именно он становится центром их внимания.

Аниме — лёгкое, смешное и немного меланхоличное. Без теней, прокачки и эпических монстров, зато с тем, что куда ближе зрителю: юношескими комплексами, самоиронией и чувством, что иногда «проиграть» — это тоже форма победы.

«Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX»

Кадр из аниме «Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX»

На втором месте — совершенно другой масштаб. Новый «Гандам» — не просто очередная вариация на тему мехов и войн, а жёсткое размышление о том, как технологии меняют человека.

Здесь битвы — не ради эффекта, а ради смысла: каждый бой — внутренний конфликт, каждый пилот — отражение своей эпохи. И пусть название звучит как крик модема из 2000-х, сериал получил признание за режиссуру и сценарий, в котором «война» наконец перестала быть глянцем и стала философией.

«Монолог фармацевта» (2-й сезон)

Третье место досталось сериалу, который тихо делает то, чего не смогли громкие тайтлы: держит внимание без взрывов. Продолжение истории Маомо, девушки-фармацевта при императорском дворе, сочетает детектив, интриги и почти поэтический ритм. Здесь важен не экшен, а наблюдение, не сила, а интеллект.

Именно такой подход, кажется, и покорил Японию: в мире, где все хотят «подняться в одиночку», этот сериал напоминает, что знание и любопытство — тоже форма могущества.

Победа «Проигравших героинь» и призовые места для «Гандама» и «Монолога» — сигнал, что индустрия взрослеет. Японцы выбрали не аниме о власти и силе, а истории, где эмоции и человечность важнее уровней и прокачки.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из аниме «Слишком много проигравших героинь!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
