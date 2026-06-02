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Киноафиша Статьи Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко

Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко

2 июня 2026 10:00
Кадры из фильмов «Морозко», «Мама», «Три толстяка»

Фильмы раскритиковали в Сети.

Современные сказки стремятся к максимально реалистичной картинке. Даже фантастические существа в них выглядят как живые.

В советскую эпоху о компьютерных технологиях не мечтали. Создателям фильмов приходилось рассчитывать только на актерскую игру, костюмы и декорации. И сегодня некоторые из этих решений могут вызывать улыбку.

«Морозко» (1964)

Режиссер Александр Роу создал множество сказочных картин, но «Морозко» 1964 года стал особенным. Наталья Седых в роли Настеньки воплотила образ русской красавицы, а Инна Чурикова в образе Марфуши подарила зрителям бессмертный мем.

Интересно, что для чехов и словаков эта сказка стала настоящей новогодней классикой — как для нас «Ирония судьбы».

Однако при пересмотре сегодня некоторые сцены вызывают странные впечатления. Например, когда замерзающая Настенька врет и уверяет, что ей тепло. Или ее тоненький голосок, который сейчас может показаться раздражающим.

«Ну и дура эта Настенька, честное слово, Марфуша нравится больше», — пишут комментаторы.

Кадр из фильма «Морозко» (1964)

«Мама» (1976)

Сказка «Мама» напоминает театральный детский утренник. Стилизованные декорации, яркий грим и неестественные парики придают актерам странные черты. Постоянное нарушение четвертой стены тоже сбивает с толку — герои то и дело смотрят в камеру и обращаются прямо к зрителям.

Всё это создает ощущение лёгкой неловкости. Да и воспринимать всерьёз Козу в исполнении Людмилы Гурченко или Волка в образе Михаила Боярского — довольно необычный опыт для современного зрителя.

«Так и не понял, что это было на экране, какой-то испанский стыд», — отмечают в Сети.

Кадр из фильма «Мама» (1976)

«Три толстяка» (1966)

Экранизация повести Юрия Олеши «Три толстяка» 1966 года представляет гимнаста Тибула как лидера народного восстания. Алексей Баталов целый год готовился к этой роли, чтобы лично выполнить сложный трюк на канате.

Однако даже такая тщательная подготовка не делает просмотр фильма сегодня комфортным. Три толстяка на экране скорее напоминают персонажей из хоррора, чем могущественных правителей.

«И это детская сказка? Да впору фильм ужасов было снимать, кринжатина», — пишут пользователи.

Кадр из фильма «Три толстяка» (1966)

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 незаслуженно забытых советских фильмов.

Фото: Кадры из фильмов «Морозко» (1964), «Мама» (1976), «Три толстяка» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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