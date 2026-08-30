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Киноафиша Статьи Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих»

Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Вокзал для двоих», «Девчата»

Зрители высказали свои предпочтения.

Советское кино давно стало той самой территорией, которую современные режиссеры периодически пытаются переосмыслить. Одни ремейки вызывают восторг, другие — бурные споры, но интерес к знакомым историям никуда не исчезает.

Ко Дню российского кино телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» спросил зрителей, какие советские фильмы они хотели бы увидеть в новом прочтении. В опросе приняли участие 1067 человек, и я выбрала три лидера.

«Вокзал для двоих» — первое место

Фильм Эльдара Рязанова набрал 15% голосов. История Платона и Веры и сегодня кажется удивительно живой: два совершенно разных человека встречаются в обстоятельствах, которые никак не располагают к романтике.

Сам Рязанов называл картину трагикомедией и считал её завершением своей «трилогии о любви» после «Иронии судьбы» и «Служебного романа».

Особенность «Вокзала для двоих» в том, что здесь меньше привычной комедии и больше настоящей жизни. Есть и социальная пропасть между героями, и ощущение, что счастье может оказаться совсем рядом — но удержать его невероятно сложно.

«Любовь и голуби» — второе место

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

На втором месте оказалась легендарная комедия Владимира Меньшова — 12% голосов.

История семьи Кузякиных была создана по одноименной пьесе Владимира Гуркина, в основу которой лег реальный случай из жизни его соседей.

Сегодня фильм невозможно представить без ставших народными реплик. Кажется, стоит переснять только одну сцену — и зрители уже начнут цитировать её вместе с героями.

При этом сама история настолько понятная и человеческая, что вполне могла бы получить современное прочтение без потери смысла.

«Девчата» — третье место

Третьей стала комедия Юрия Чулюкина с 11% голосов. «Девчата» в своё время посмотрели почти 35 миллионов человек, а Надежда Румянцева за роль Тоси получила приз как лучшая актриса на фестивале в Мар-дель-Плата.

Интересно, что изначально режиссер вообще хотел сделать картину многосерийной, чтобы подробнее рассказать истории других героинь. И вот здесь современный сериал действительно мог бы дать этой истории вторую жизнь.

Получается любопытная тройка: любовь, семейная комедия и история нескольких женщин, каждая из которых заслуживает собственного сюжета. Теперь остается главный вопрос — решится ли кто-нибудь действительно переснять эти фильмы и не пожалеют ли зрители, увидев любимых героев уже в современном мире?

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих», «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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