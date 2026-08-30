Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих»

Советское кино давно стало той самой территорией, которую современные режиссеры периодически пытаются переосмыслить. Одни ремейки вызывают восторг, другие — бурные споры, но интерес к знакомым историям никуда не исчезает.

Ко Дню российского кино телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» спросил зрителей, какие советские фильмы они хотели бы увидеть в новом прочтении. В опросе приняли участие 1067 человек, и я выбрала три лидера.

«Вокзал для двоих» — первое место

Фильм Эльдара Рязанова набрал 15% голосов. История Платона и Веры и сегодня кажется удивительно живой: два совершенно разных человека встречаются в обстоятельствах, которые никак не располагают к романтике.

Сам Рязанов называл картину трагикомедией и считал её завершением своей «трилогии о любви» после «Иронии судьбы» и «Служебного романа».

Особенность «Вокзала для двоих» в том, что здесь меньше привычной комедии и больше настоящей жизни. Есть и социальная пропасть между героями, и ощущение, что счастье может оказаться совсем рядом — но удержать его невероятно сложно.

«Любовь и голуби» — второе место

На втором месте оказалась легендарная комедия Владимира Меньшова — 12% голосов.

История семьи Кузякиных была создана по одноименной пьесе Владимира Гуркина, в основу которой лег реальный случай из жизни его соседей.

Сегодня фильм невозможно представить без ставших народными реплик. Кажется, стоит переснять только одну сцену — и зрители уже начнут цитировать её вместе с героями.

При этом сама история настолько понятная и человеческая, что вполне могла бы получить современное прочтение без потери смысла.

«Девчата» — третье место

Третьей стала комедия Юрия Чулюкина с 11% голосов. «Девчата» в своё время посмотрели почти 35 миллионов человек, а Надежда Румянцева за роль Тоси получила приз как лучшая актриса на фестивале в Мар-дель-Плата.

Интересно, что изначально режиссер вообще хотел сделать картину многосерийной, чтобы подробнее рассказать истории других героинь. И вот здесь современный сериал действительно мог бы дать этой истории вторую жизнь.

Получается любопытная тройка: любовь, семейная комедия и история нескольких женщин, каждая из которых заслуживает собственного сюжета. Теперь остается главный вопрос — решится ли кто-нибудь действительно переснять эти фильмы и не пожалеют ли зрители, увидев любимых героев уже в современном мире?

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