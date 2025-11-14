Меню
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника

14 ноября 2025 17:09
Кадр из фильма «Брат»

Тогда группа задержалась допоздна.

Сергей Бодров, создавший незабываемый образ Данилы Багрова в фильмах «Брат», трагически погиб в 30 лет. Съемки его режиссерской работы «Связной» проходили в Кармадонском ущелье, когда на группу обрушился ледник. Вместе с Бодровым погибло больше ста членов съемочной команды.

От замысла молодого режиссера остались лишь немногочисленные отснятые дубли. Эти кадры стали единственным свидетельством того, каким мог бы стать его второй фильм — картина, которая навсегда останется нерассказанной историей.

Съемки «Связного»

«Связной» стал первым полностью самостоятельным проектом Сергея Бодрова. Если его дебютные «Сестры» родились из идеи отца, то эту картину молодой режиссер придумал сам. Он относился к работе с огромной ответственностью и тщательно готовился к съемкам.

Сюжет начинался в женской колонии, где режиссер Армен снимал свой первый фильм. Там он встречал Катю, осужденную за наркопреступления, и влюблялся в нее.

После внезапного исчезновения героини появлялись разные версии: одни сокамерницы говорили о побеге на угнанном самолете, другие — о метле и магическом исчезновении.

Армен начинал поиски девушки с помощью наркодилера Ильяса, тайного агента ФСБ Алексея и загадочного мальчика-провидца. Параллельно развивалась история 1929 года с алтайскими шаманами. Их приглашали на советский самолет, во время которого все таинственно исчезли в небе.

Сам Бодров определял жанр своей работы как философско-мистическую притчу. Она рассказывала о жизни двух друзей, чьи судьбы переплетались сквозь время.

Роковой день съемок

Съемки стартовали в сентябре 2002 года во владикавказской женской колонии. На следующее утро группа отправилась в Кармадонское ущелье для съемок важной сцены. По сюжету герой Ильяс возвращался из армии и встречался с родными.

Локацию посоветовал Алексей Балабанов, ранее снимавший там фильм «Война». Бодров также пригласил многих членов его съемочной группы.

После сцены встречи начали снимать эпизод с гадюкой. Герой должен был поймать змею и съесть ее сердце.

Именно из-за этого сложного эпизода группа задержалась в ущелье до позднего вечера. Около восьми часов вечера на них обрушился ледник.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько получил Сергей Бодров за съемки в «Брате».

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
