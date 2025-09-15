Меню
Киноафиша Статьи «Брат» сделал его легендой, но не миллиардером: сколько получил Сергей Бодров за главный фильм 90-х

15 сентября 2025 19:35
Кадр из фильма «Брат 2»

Цифра удивит даже фанатов.

К выходу нового документального фильма о легендарной картине Алексея Балабанова публика снова заговорила о «Брате». Интерес к Сергею Бодрову-младшему вспыхнул с новой силой: зрители пересматривают старые интервью, вспоминают культовые сцены и задаются вопросом — сколько же на самом деле получил актёр за роль, которая сделала его символом поколения.

Бюджет — копейки, эффект — вечность

Съёмки «Брата» проходили почти партизанскими методами. Бюджет фильма не превышал 100 тысяч долларов — по тем временам это считалось крайне скромной суммой. Балабанов привлекал знакомых актёров, готовых работать за символические деньги.

Костюмы брали из гардероба самих артистов или покупали в секонд-хенде. Именно там художник по костюмам нашёл тот самый культовый свитер Бодрова, который стал частью образа Данилы Багрова.

Кадр из фильма «Брат 2»

Гонорар Бодрова

Сергей Бодров-младший, уже известный после «Кавказского пленника», не получил за роль баснословных денег. По оценкам экспертов, его гонорар составил около 8 тысяч долларов.

На фоне сегодняшних бюджетов это выглядит смешной суммой, но тогда эти деньги были скорее рабочим минимумом. Для самого актёра «Брат» стал не контрактом ради гонорара, а фильмом, где он жил каждой репликой и сценой.

Почему это важно сегодня

Документальный фильм о «Брате» напомнил зрителям, что культовые картины не обязательно создаются на миллионы. Атмосфера, искренность и попадание в нерв эпохи сделали «Брата» бессмертным.

Гонорар Бодрова лишь подчёркивает, что он пришёл в проект не ради денег — и именно поэтому его Данила до сих пор звучит честно и сильно, заставляя новые поколения зрителей верить в простые слова и простые истины.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в финале «Брата» Света выбрала мужа-тирана, а не Данилу.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
